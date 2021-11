Dương Cẩm Lynh có lúc tủi thân khi làm điểm tựa cho chính mình

Dương Cẩm Lynh : "Tôi thấy mình phù hợp với vai cổ trang"

Dương Cẩm Lynh thích được đóng phim cổ trang. Ảnh: NVCC

Từng tạm ngưng diễn sau khi sinh con và hiện tại tham gia cùng lúc hai vai trong phim "Nghiệp sinh tử", điều này có làm khó Dương Cẩm Lynh?

- Sau khi có con, tôi đóng phim ít lại và có chọn lọc để dành thời gian chăm sóc cho con hơn. "Nghiệp sinh tử" với vai diễn hoán đổi dung nhan giữa hai nhân vật Thu Hạnh và Lượm khiến tôi chú ý. Đây là lần đầu tiên tôi phải phân thân cho 2 nhân vật, vừa là cô nàng tiểu thư xong ngay lập tức đã biến thành cô nàng mãi võ. Sự đặc biệt ấy cũng như độ khó của nhân vật khiến tôi hứng thú và quyết tâm chinh phục.

Đóng phim cổ trang Dương Cẩm Lynh thấy mình có thế mạnh nào để phát huy và Lynh nhận ra còn điều gì còn hạn chế?

- Có thể nói, nét mặt, dáng vóc và ngoại hình của tôi khá phù hợp với dòng phim xưa. Tôi thấy mình hài hòa trong những bộ đồ áo bà ba lụa gấm, áo dài xưa, vấn tóc, đeo những bộ trang sức ngọc trai. Tôi có tìm tòi, đam mê và dường như cũng có duyên với dòng phim này nên thường được các đạo diễn chọn. Điều hạn chế mà tôi nghĩ bản thân mình cũng như một số diễn viên gặp phải đó là những cảnh quay võ thuật, hành động. Phim cổ trang thường có yếu tố võ thuật, nên nếu như được rèn luyện thêm về phần này thì tôi sẽ đủ tự tin hơn.

Dương Cẩm Lynh trong phim "Nghiệp sinh tử". Ảnh: NVCC

Nhiều diễn viên cùng thời với Dương Cẩm Lynh đã tham gia vào những vai phụ huynh, mẹ kế có con trưởng thành kết hôn. Dễ hiểu hơn là họ đã chấp nhận vào vai già, còn bạn có ngại tham gia dạng nhân vật ở độ tuổi này không?

- Là diễn viên chuyên nghiệp nên tôi không ngại nhận vai ở bất cứ độ tuổi nào, miễn là nhân vật đó cho mình cảm hứng để diễn. Nhưng chắc do vẻ ngoài của tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều nên gần 40 rồi mà vẫn được mời đóng những vai thiếu nữ 18, những cô nàng tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt. Đó là lý do mà khán giả ít thấy tôi trong hình ảnh "phụ huynh" hay "bà ngoại".

Cứ "quen mặt" với những dạng vai như vậy trên phim truyền hình, bạn có nghĩ khán giả sẽ nhàm chán?

- Thế giới nhân vật phim truyền hình vô cùng đa dạng với đủ các thể loại phim nên mỗi nhân vật sẽ có một sắc màu, một cá tính riêng. Mình cứ bám theo cá tính của nhân vật, chuyển hóa sắc màu cá nhân sang sắc màu của nhân vật thì diễn xuất sẽ không bị nhàm chán.

Trong sự nghiệp của mình, mỗi vai diễn mang lại cho tôi một cảm xúc riêng, một tinh thần riêng. Ví dụ cùng là dòng phim xưa nhưng bà Tư của "Ải mỹ nhân" hay Cẩm Vân trong "Oan trái nghĩa tình" không hề rập khuôn, đều rất thành công theo cách riêng của mỗi nhân vật. Và tôi tin khán giả dõi theo câu chuyện sẽ đồng cảm nhận.

Dương Cẩm Lynh thường được chọn vào các vai diễn với tạo hình xinh đẹp, con nhà giàu. Ảnh: NVCC

Dương Cẩm Lynh: "Hôn nhân bất hạnh thì thật sự là nỗi ám ảnh"

Nhắc đến Dương Cẩm Lynh là nhắc đến hình ảnh nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa và gia tài các vai diễn tiểu thư con nhà giàu bản lĩnh. Vậy đằng sau vẻ đẹp đó, cuộc sống đời thường của bạn thế nào?

- Thời trẻ tôi cũng khá tiểu thư, mơ mộng, cả tin trong chuyện tình cảm. Từ khi lập gia đình và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cô nàng tiểu thư ngày nào đã nhường chỗ cho bà mẹ một con gai góc, bản lĩnh, làm việc sống chết để lo cho cuộc sống và tương lai. Nhưng đâu đó ở một vài góc khuất, tôi vẫn là chính tôi, yếu đuối và tủi thân khi tự mình phải làm chỗ dựa cho chính mình.

Một mình nuôi con và nhất là con trai, Dương Cẩm Lynh có thấy áp lực không và bạn rèn tính tự lập cho con trai ra sao?

- Một mình nuôi con, áp lực đương nhiên rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng may mắn là Will (con trai Dương Cẩm Lynh - PV) rất ngoan, tôi thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với con, cho con theo cùng công việc của mẹ khi có thể. Vì vậy còn nhỏ nhưng Will khá hiểu chuyện và thương mẹ. Mỗi lần diễn về mệt, con lại hỏi han, quan tâm. Con nói "Mẹ có mệt không? Will hôn cho mẹ hết mệt nè"... Công việc của tôi thời gian không cố định, có những đợt đi phim dài ngày, Will ở nhà với ông bà ngoại vẫn rất ngoan, tự lập.

Dương Cẩm Lynh hiện là mẹ đơn thân. Ảnh: NVCC

Vậy Dương Cẩm Lynh và mối quan hệ với ba của con trai ra sao?

- Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ trong vai trò làm cha, làm mẹ, trao đổi thông tin về con khi cần. Ba của con quan tâm và yêu thương con, cố gắng bù đắp cho con khi có thể. Tôi không ngăn cản bất cứ điều gì và cũng luôn mong Will sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc bên ba.

Bây giờ, Dương Cẩm Lynh có mở lòng và nghĩ đến tình yêu, tiến đến hôn nhân nữa hay không?

- Hôn nhân bây giờ là điều khó nói, phần lớn phụ nữ chúng ta luôn khao khát một đời sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng nếu bất hạnh thì thực sự là nỗi ám ảnh. Đối với tôi, quan trọng nhất là hạnh phúc. Có tiến đến hôn nhân hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Cái gì khó quá thì tính sau vậy (cười).

Cảm ơn Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ thông tin!