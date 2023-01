Đàm Vĩnh Hưng



năm 2016, khi Mr Đàm bất ngờ công bố chuyện trả nợ cho mẹ ruột, với số nợ lên tới 20 tỷ. Ảnh: 24h

Đàm Vĩnh Hưng được công chúng biết tới là "ông hoàng nhạc Việt" với khổi tải sản kếch xù. Nhưng để tới được ngày hôm nay, nam ca sĩ của Anh cho em hết đã phải trải qua không ít biết cố, trong đó có vụ việc năm 2016, khi anh bất ngờ công bố chuyện trả nợ cho mẹ ruột, với số nợ lên tới 20 tỷ.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng đã livestream khóc nức nở, tố mẹ ruột nghiện cờ bạc và thổ lộ việc bản thân phải gánh số nợ lớn do mẹ gây ra trong suốt thời gian dài. Mẹ ruột của nam ca sĩ thường xuyên vay tiền từ bạn bè, người thân, xã hội đen, thậm chí là từ fan hâm mộ để có tiền chơi trò đỏ đen và trả nợ.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh phải chạy show ngày đêm, gom góp tiền trả nợ cho mẹ. Anh ước tính số tiền cả vốn lẫn lãi bản thân chi trả trong suốt hàng chục năm qua lên đến 20 tỷ. Quá bức xúc, Đàm Vĩnh Hưng livestream trên mạng xã hội nhằm mục đích mong mọi người xung quanh tránh cho mẹ anh vay tiền cũng như mong muốn mẹ anh thay đổi, không tiếp tục vướng vào cờ bạc.

Trước đó, hình ảnh hàng loạt chủ nợ đến nhà Đàm Vĩnh Hưng đòi tiền khiến công chúng không khỏi bị sốc. "Ông hoàng nhạc Việt" từng chia sẻ rằng: "Tôi thực sự mệt mỏi, mất trắng niềm tin, không còn dám cho phép mình hy vọng trông chờ vào những điều tốt đẹp đơn giản nhất và bình thường nhất của một gia đình đúng nghĩa, thậm chí đó là một phép lạ".

Sau biến cố đó, có vẻ quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và mẹ mình vẫn êm đẹp. Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh với mẹ. Mẹ của nam ca sĩ hay đến ủng hộ các hoạt động hay show diễn của con trai. Tình cảm này khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ bởi Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra là người con hiếu thảo, biết tha thứ cho sai lầm to lớn của mẹ.

Siu Black

Vào năm 2013, ca sĩ Phương Thanh đứng ra tổ chức đêm nhạc quyên góp giúp đỡ Siu Black. Ảnh: Zing

"Họa mi núi rừng" Siu Black vẫn luôn là gương mặt được yêu mến bậc thất của làng nhạc của nhiều thập kỷ. Với những bài hát như Ngọn lửa cao nguyên hay Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cà phê ban mê, giọng ca Siu Black đã đi vào trái tim hàng triệu người hâm mộ. Ngoài ra, chị còn được mời làm giám khảo của nhiều chương trình âm nhạc, nổi bật nhất là Vietnam Idol.

Tuy vậy khoảng những năm 2012 – 2013, Siu Black khiến tất cả bất ngờ vì nợ nần tiền tỷ, thậm chí số tiền còn có thể lớn nhiều hơn vậy. Việc mượn nợ của Siu Black được chị lý giải là do kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên, với số nợ lớn như vậy, dường như chính chị đang che giấu một sự thật khác. Nguồn tin cho rằng nữ ca sĩ dính nợ nần do cơ bạc không hẳn là thiếu cơ sở. Cũng có người nhận định, số nợ ngày càng lớn là do chị vay của xã hội đen và lãi mẹ đẻ lãi con quay vòng khiến chị phải lấy đầu này đắp đầu kia và mất khả năng chi trả.

Vào năm 2013, khi đứng ra tổ chức đêm nhạc quyên góp giúp đỡ Siu Black, nữ ca sĩ Phương Thanh từng không ngần ngại cho rằng: "Chị có nói với tôi tổng số tiền là 2,5 tỷ nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tiền gốc, chưa kể tiền lãi. Mà tiền lãi nữa chắc sẽ rất nhiều. Tôi chỉ biết là như thế vì mỗi người đều có những bí mật riêng của mình, khi thấy người ta đang ở tận cùng, tôi không hỏi thêm nữa".

Sau 10 năm, giờ đây Siu Black cũng đã trở lại showbiz, sức khỏe được cải thiện và cố gắng làm ăn chân chính để trả nợ cho những người đã từng giúp mình năm xưa. Chị đi diễn trở lại và còn làm huấn luyện viên của gameshow đình đám Rock Việt. Chị tâm sự: "Có người đồn tôi nợ lên tới 20 tỷ nhưng tôi lấy đâu ra mà mượn con số lớn như thế, tôi bị phao tin tầm bậy. Tôi toàn bị viết theo kiểu hạ bệ chứ thời điểm đó tôi làm gì có hai mươi mấy tỷ, trong khi tôi chỉ vay để đầu tư quán cà phê khoảng 5 tỷ thôi. Hiện giờ tôi cũng không quan tâm mà chỉ muốn nghĩ về cuộc sống hiện tại ra sao".

Dương Cẩm Lynh

Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn. Ảnh: Zing

Dương Cẩm Lynh với vẻ đẹp mỹ miều và quyến rũ, thường xuyên được nhận vai trong nhiều bộ phim đình đám, như Sóng đời, Gia sư nữ quái, Bánh mì ông Màu hay mới đây là Lỗi Đạo Cang Thường. Trước đó, cô đoạt giải thưởng Á hậu Điện ảnh 1999 của Hội Điện ảnh Thành phố, dự thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 2000 vào vào đến Top 22 chung cuộc.

Mới đây video ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội, làm những ai yêu mến Dương Cẩm Lynh không khỏi thắc mắc tại sao nữ diễn viên lại có thể lâm tới bước đường như vậy.

Nữ diễn viên giải thích, hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải trả cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

"Tôi trả cho người này nhiều tháng qua. Nhưng tháng này, tôi bị chậm 5 ngày. Tôi không hề trốn nợ mà vẫn livestream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp. Lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân. Lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hàng tháng nên công an phường 12, quận 10 hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy", Dương Cẩm Lynh nói.

Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.

"Có nhiều bên cho vay thông cảm không lấy lãi vì tôi đang một mình nuôi hai con nhỏ và gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tôi rất áp lực và cố gắng sắp xếp mọi thứ", nữ diễn viên nói.

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh cũng nói rằng vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc đóng phim của cô. Tối qua, Dương Cẩm Lynh cho biết cô sẽ livestream thanh lý đồ diễn để gom góp trả nợ khi không đóng phim nữa.