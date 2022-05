Đường dây cá độ bóng đá 6.600 tỷ đồng Công an Thái Bình vừa bắt có gì?

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 11 bị can liên quan vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh trên trang cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 (có máy chủ đặt tại nước ngoài), tổ chức theo mô hình 4 cấp (siêu tổng đại lý (Super); tổng đại lý (Master); đại lý (Agent); người chơi (Member)) do Nguyễn Thanh Tùng (1978, trú tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Nhà chức trách xác định, đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh này hoạt động từ năm 2018 đến nay, số tiền giao dịch tương đương 6.600 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược.

Tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng của các đối tượng quy định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý, mức giá cao dần từ cấp cao xuống đến các cấp và người chơi với điểm quy đổi tương ứng cao nhất là 50.000đ/1 điểm.

Việc tổng hợp kết quả để tính toán thắng thua được các đối tượng thực hiện hàng tuần.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", theo quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

11 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Đức Linh (SN 1992; Quang Trung, TP.Thái Bình), Trần Ngọc Định (SN 1984, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Nguyễn Tiến Quân (SN 1963, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Vũ Trí Dũng (SN 1989, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Nguyễn Quang Huy (SN 1989, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Kiều Văn Hùng (SN 1992, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Vương Anh Vũ (SN 1990, Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Ngô Đình Độ (SN 1985, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Nguyễn Việt Long (SN 1984, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc từ tháng 8/2018 đến nay với tổng số điểm trên 132 triệu điểm, tương đương với số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khẩn trương điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.