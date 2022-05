Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội chậm tiến độ, đội vốn "khủng" phá kỷ lục Cát Linh – Hà Đông

Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội nhiều lần lỡ hẹn

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã trình UBND TP.Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Nhổn - ga Hà Nội (metro Nhổn - ga Hà Nội).



Theo đó, MRB đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2009 - 2022 thành 2009 - 2029. Trong đó, khai thác đoạn trên cao dài 8,5km trong năm 2022, khai thác toàn tuyến 12,5km vào năm 2027 và hoàn thành bảo hành, quyết toán vào năm 2029.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: TA

Với việc chậm tiến độ và liên tục lỡ hẹn ngày hoàn thành dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đội vốn thêm khoảng 4.905 tỷ đồng (tương đương 202,81 triệu euro) nâng tổng mức đầu tư dự án lên 34.532 tỷ đồng.

Lý giải về lý do đội vốn, MRB cho biết, do biến động của tỉ giá quy đổi (tiền euro sang tiền Việt Nam) khi thanh toán khối lượng thực hiện; điều chỉnh thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật để phù hợp với thực tế thi công, phương án vận hành; chậm trễ tiến độ dẫn đến phải gia hạn thời gian thực hiện; cập nhật các chi phí trong tổng mức đầu tư; bổ sung các phần việc còn thiếu do không lường trước được khi dự án lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam...

Đáng chú ý, dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội được khởi công lần đầu vào năm 2006 và chính thức khởi công năm 2009, đến nay, dự án này mới chỉ đạt 74,36%.

Trước khi dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội được khởi công, dự án này từng được kỳ vọng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.Hà Nội đi vào hoạt động, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc của Hà Nội.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang trong giai đoạn thi công xây dựng. Ảnh: TA

Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đội vốn "phá vỡ kỷ lục"

Trái ngược với những kỳ vọng đó, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội lại trở thành một dự án chậm tiến độ và để lại nhiều tai tiếng. Thậm chí, nhiều người còn ví von đây là dự án "rùa bò" chậm nhất, đội vốn "khủng" nhất cả nước.

Về tổng quan: Dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội khởi công lần đầu năm 2006, hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án đã phải tạm dừng triển khai và đến tháng 9/2010 mới được khởi công và tiến độ được lùi tới năm 2015.

Sau đó, dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội thi công ì ạch, liên tục phải lùi ngày hoàn thành đến năm 2016, 2017 và 2018. Tiếp đó là lùi tiến độ hoàn thành đến năm 2019.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến đưa đoạn trên cao từ Depot Nhổn đến Cầu Giấy khai thác trước vào cuối năm 2021, còn đoạn đi ngầm từ ga S8 - Kim Mã đến Trần Hưng Đạo vẫn tiếp tục được thi công. Tuy nhiên, tiến độ vận hành khai thác vào cuối năm 2021 tiếp tục bị lỡ hẹn.

Nếu dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội được điều chỉnh lùi tiến độ hoàn thành đến năm 2029 (tức 23 năm dự án mới hoàn thành kể từ ngày khởi công lần đầu).

Như vậy, dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội sẽ đi vào lịch sử của ngành GTVT nói chung và TP.Hà Nội nói riêng, khi phá vỡ mọi kỷ lục của các dự án hạ tầng giao thông.

Tại TP.Hà Nội người dân từng chờ đợi, hy vọng và... rồi thất vọng rất nhiều với dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông trễ hẹn, đội vốn. Tuy nhiên, cuối cùng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông cũng đã chính thức vận hành khai thác thương mại sau 10 năm xây dựng.

Việc dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội xin lùi tiến độ đến năm 2029 lại một lần nữa người dân Thủ đô tiếp tục phải chờ đợi, hy vọng và... thất vọng mà không biết tiến độ dự án có hoàn thành đúng tiến độ hay lại phải chờ đợi tới năm 2030,....???

Không nói quá, khi so sánh dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội với dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, tuy nhiên, so sánh có thể thấy, đường sắt Nhổn – ga Hà Nội có thời gian chậm tiến độ khoảng gấp 2 lần so với đường sắt Cát Linh – Hà Đông (hoàn thành sau 10 năm thi công).

Về tổng vốn đầu tư: Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Nội có tiêu tốn 18.001,5 tỷ đồng (tương đương 868,04 triệu USD); Dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đội vốn "khủng" sau điều chỉnh sẽ tiêu tốn 34.532 tỷ đồng.