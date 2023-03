Mới đây, Quan Kế Huy - nam diễn viên sinh tại Việt Nam, đảm nhận một vai trong phim "Everything Everywhere All at Once" đã chính thức giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anh vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch để giành chiến thắng này tại lễ trao giải Oscar 2023.

Không lâu sau khi được vinh danh, nam diễn viên đã chia sẻ cảm nhận của mình trước thành quả này. Nói với Variety, Quan Kế Huy cho biết, anh không thể ngủ nổi sau đêm trao giải Oscar 2023.

"Tôi vẫn đang lâng lâng, dù cho sự kiện trôi qua cả ngày rồi. Không thể ngủ nổi, chắc tôi chỉ chợp mắt được 1 tiếng kể từ khi tôi nhận giải thôi. Thi thoảng, tôi vẫn mất một, hai phút để định hình, tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ hay không? Cũng dễ hiểu, bởi trong năm qua có quá nhiều điều xảy ra với tôi", anh nói.

Quan Kế Huy: Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử

Quan Kế Huy và tượng vàng Oscar 2023. (Ảnh: IT).

Trong đêm trao giải, bộ phim "Everything Everywhere All at Once" chiếm lĩnh tới 5 giải Oscar quan trọng nhất, gồm: Phim hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, bộ phim còn giành thêm 2 giải ở các hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất.

Chia sẻ về cảm xúc khi nghe cái tên của các đồng nghiệp được xướng lên trên sân khấu, Quan Kế Huy không thể giữ bình tĩnh. "Tôi nắm tay Jamie (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất), cô ấy thì nắm tay Dương Tử Quỳnh (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi đó, tôi và Jamie đã lên nhận giải, chúng tôi biết áp lực đang đặt nặng lên vai Dương Từ Quỳnh. Cả ê-kíp cùng cầu nguyện và khi tên của cô ấy được xướng lên khiến chúng tôi vỡ òa, đó chính là lịch sử", anh nói.

Khi nhận giải trên sân khấu, Quan Kế Huy bật khóc trong giây phút nhận tượng vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp, cũng như có phần phát biểu truyền cảm hứng. Anh nhắc đến người mẹ đã ngoài 80 tuổi đang theo dõi lễ trao giải qua truyền hình: "Mẹ tôi 84 tuổi và bà đang ở nhà xem Oscar. Con thắng Oscar rồi! Cảm ơn rất nhiều vì cơ hội này".

Quan Kế Huy sinh ngày 20/8/1971 tại Việt Nam, trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Anh sống cùng 7 anh chị em, trước khi rời khỏi Việt Nam vào năm 1978. Thời điểm này , Quan Kế Huy cùng bố ruột và 4 anh, chị, em đến Hong Kong, sau đó tới Mỹ vào năm 1979. Trong khi đó, mẹ và 3 anh, chị em khác thì sang Malaysia.

Tại Mỹ, Quan Kế Huy theo học trường trung học Mount Gleason ở Tujunga, California và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Anh tốt nghiệp khoa Nghệ thuật điện ảnh thuộc Đại học Nam California (UCS) vào năm 1999.