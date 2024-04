Duy Hưng phản ứng "lạ" trước cảnh nóng của Thanh Hương và Tuấn Tú

Trong bộ phim Người một nhà, ngay ở tập đầu tiên đã có cảnh "chăn gối" của vợ chồng Tuệ - Khanh do Tuấn Tú và Thanh Hương đảm nhận. Tuy nhiên, từ video hậu trường có thể thấy phân cảnh này trong thực tế không nóng bỏng như trên phim.

Hậu trường cảnh nóng của Tuấn Tú và Thanh Hương trong phim "Người một nhà". Ảnh: VTV



Hai diễn viên Thanh Hương và Tuấn Tú được trang bị đạo cụ kỹ lưỡng, đồng thời có sự hỗ trợ từ một ê-kíp rất đông người. Cả Thanh Hương và Tuấn Tú liên tục bị ê-kíp chọc cười trước khi bấm máy chính thức.

Đặc biệt, điều thú vị là trong những nhân vật xuất hiện ở cảnh quay này còn có Duy Hưng - người đảm nhận vai Trí, anh trai Tuệ. Nam diễn viên đã bật cười khi chứng kiến cảnh Tuấn Tú diễn phân đoạn gọi điện thoại cho mình, trong khi anh cũng đang có mặt ở phim trường. Duy Hưng cũng là người đã từng đóng cảnh nóng với Thanh Hương trong phim Mùa hoa tìm lại.

Duy Hưng chứng kiến cảnh nóng của Tuấn Tú và Thanh Hương. Ảnh: VTV

Chia sẻ với Dân Việt về việc đóng cảnh nóng với đàn anh Tuấn Tú, Thanh Hương cho biết: "Với mỗi cảnh nóng, chúng tôi đều suy nghĩ là có cần thiết cho bộ phim hay không. Nếu thực sự cần thì tôi không ngại. Và nói thật là cảnh nóng trên phim nhưng thực tế ở trường quay rất an toàn, không hở gì, chúng tôi vẫn mặc đồ. Tôi và anh Tuấn Tú đều là diễn viên lâu năm, làm việc chuyên nghiệp. Nếu cảnh nóng là thật sự cần cho cảnh diễn đó thì chúng tôi phải làm và không có gì giới hạn nhau cả. Khi thực hiện tôi và anh Tú đều rất tập trung vì công việc. Tôi nghĩ, cảnh nóng với tôi có 2 điều quan trọng là sự cần thiết và an toàn. Nếu có được những điều đó thì không có lý do gì để không thực hiện".

Thanh Hương bày tỏ rằng, dù cô đang độc thân nhưng vì cuộc sống riêng nên giữa cô và Tuấn Tú không thể thân mật, phải có giới hạn.

Trước câu hỏi Thanh Hương có ngại phải diễn những cảnh hôn môi bạn diễn nam khi đóng cảnh nóng, cô cho biết, nếu đó là cảnh quan trọng, đảm bảo tính nghệ thuật thì cô không ngại lăn xả. Nữ diễn viên kể thêm rằng, cảnh hôn của cô và diễn viên Duy Hưng trong phim Mùa hoa tìm lại chính là cảnh hôn thật. Còn với Người một nhà, hiện cô chưa có cảnh hôn với Tuấn Tú, còn sau này Thanh Hương chưa biết sẽ có hay không.

Tuấn Tú trong cảnh Tuệ đang ngủ cùng vợ thì nhận cuộc gọi của anh trai. Ảnh: VTV

Chia sẻ về bạn diễn khi đóng cặp, Thanh Hương tâm sự rằng, Tuấn Tú là một người đàn anh trong nghề mà cô rất tôn trọng: "Khi đóng chung, anh Tú rất biết lắng nghe để kết hợp tốt với tôi. Nhiều bạn diễn viên trẻ chưa có nhiều trải nghiệm nên đôi khi ngồi bàn bạc với nhau, các bạn không thể lắng nghe được.

Chúng tôi làm việc chung, phải tương tác, nói chuyện với nhau rất nhiều. Một bộ phim là sản phẩm của rất nhiều người, mọi thứ phải ăn khớp với nhau nên không thể có một điều gì đó đi chệch ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim. Vì vậy chúng tôi rất cần sự lắng nghe để phối hợp ăn ý với nhau".

Hậu trường cảnh hôn của Thanh Hương và Duy Hưng trong phim Mùa hoa tìm lại. Nguồn: VTV

Nói về Thanh Hương, diễn viên Tuấn Tú cũng chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ ngay đến Thanh Hương. Người vợ của Tuệ phải là Thanh Hương đóng. Kịch bản này cũng được viết "đo ni đóng giày" cho các diễn viên nên Thanh Hương rất hợp vai. Tôi với Thanh Hương đã làm việc với nhau nhiều rồi nên không có gì khó khăn. Mặc dù ở ngoài đời Thanh Hương không có anh trai, nhưng cô ấy là một người từng trải. Cô ấy không phải là một người có cuộc sống dễ dàng nên đủ trải nghiệm để thể hiện vai Khanh".

Người một nhà xoay quanh câu chuyện của hai anh em sinh đôi Trí (Duy Hưng đóng) và Tuệ (Tuấn Tú đóng), với tính cách và hoàn cảnh sống trái ngược nhau. Họ có điểm chung là hết lòng vì người thân của mình. Trong phim, đạo diễn Trịnh Lê Phong đã đặt hai nhân vật này vào những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.