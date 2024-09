Em nhỏ kể lại phút giây thoát chết do rơi xuống nước sâu

Ngày 9/9, trong khi nước sông Hồng vẫn đang tiếp tục dâng lên cao, gây nhiều thiệt hại. Để đảm bảo an toàn tính mạng, nhiều hộ dân đã được lực lượng chức năng cùng các hộ có tàu, thuyền giúp nhau di chuyển đến nới cao hơn.

Nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, toàn bộ phường Hồng Hà cùng một số điểm khác của TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã bị ngập trong biển nước. Ảnh: Hoàng Hữu.

Chưa hết bàng hoàng khi vừa thoát chết do rơi xuống nước sâu mà không biết bơi, em Lê Nguyễn Hoài Anh (trú tại phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) kể, vào khoảng 10 giờ sáng 9/9, em củng mẹ và 2 em nhỏ chỉ hơn 1 tuổi, tổng cộng trên thuyền có 6 người đang được đưa vào khu vực cao hơn.

Chưa hết bàng hoàng, em Lê Nguyễn Hoài Anh (trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) kể giây phút thoát chết khi bị rơi xuống nước sâu. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tuy nhiên khi thuyền mới đi được khoảng 200m thì thuyền bị lật. Do không biết bơi nên em đã chới với dưới dòng nước sâu và bị tách ra khỏi những người còn lại. Chới với dưới dòng nước sâu hơn ngập đầu người lớn, em Hoài Anh không biết bơi, bám vào thuyền bị lật, trôi theo dòng nước đến trường Tiểu học Hồng Thái. Trên tầng 2 nhà trường có nhiều người đang đứng tránh lũ thì có người đã nhày xuống nước cứu em thoát chết và bàn giao em cho lực lượng công an để đưa cháu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, giúp đỡ người dân trong lũ tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Trước tình hình nước lũ lên nhanh, lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi phối hợp với các lực lượng khác huy động các phương tiện cứu giúp bà con, trước hết là trẻ em và người già để đưa đến nơi an toàn nhất. Ngoài ra anh em sẽ nhận tiếp tế và đưa đến từng nhà cho từng người".

Di chuyển người già đến khu vực an toàn trong khi mực nước sông Hồng vẫn tiếp tục dâng cao. Ảnh: Hoàng Hữu.

Đến thời điểm đầu giờ chiều 9/9, trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn đang có mưa to, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ, cứu trợ của các lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái cho biết: Theo dự báo nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, đạt đỉnh mức 34,5m. Chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con có biện pháp để chủ động phòng tránh. Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền thì bà con cần chủ động phòng tránh.

Trong khi chở lực lượng chức năng, người dân chủ động tiếp tế thức ăn cho người thân trong gia đình. Ảnh: Hoàng Hữu

"Trong quá trình di dời, nhiều hộ dân cố tình không chịu di chuyển, chúng tôi cương quyết chỉ đạo ngành chức năng di chuyển các hộ này để đảm bảo an toàn. Một số điểm ngập sâu chúng tôi dùng các phương tiện đặc chủng để tiếp cận, tuy nhiên việc tiếp cận cũng khó khăn do nươc chảy xiết, chúng tôi cũng đang rất cố gắng". Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái nhấn mạnh.

Một số hình ảnh ngập úng tại thành phố Yên Bái:

Nước sông Hồng đoạn qua Yên Bái đã dâng cao trên mức báo động 3. Ảnh: Hoàng Hữu.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thuyên cá nhân của các hộ gia đình cũng được huy động để hỗ trợ người dân. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nước ngập tại cổng trường THPT Lý Thường Kiệt TP Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ nhau di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Người dân khu phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, TP Yên Bái đưa trẻ em lên khu vực cao hơn, đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trước khi lực lượng chức năng đến, người dân tự hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn hơn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thành phố Yên Bái đã huy động hàng nghìn người thuộc nhiều lực lượng để hỗ hợ người dân trong lũ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hai người đứng đợi lực lượng chức năng đón lên khu vực cao hơn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Những thanh niên khỏe mạnh tự vận chuyển và tiếp tế thức ăn cho gia đình. Ảnh: Hoàng Hữu.

Từ tối ngày 8/9 các lực lượng chức năng đã ứng trực, hỗ trợ vùng bị ngập úng tại TP Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.