Bộ phim truyền hình "Succession" của HBO, loạt phim hài "The Bear" của FX/Hulu và series phim giới hạn "Beef" của Netflix là tâm điểm tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 mới diễn ra tại Hoa Kỳ. Kết quả của giải thưởng năm nay đưa ba kênh truyền hình này lên đỉnh cao vinh quang trong làng giải trí. HBO đứng đầu với 9 giải thưởng, tiếp theo là FX/Hulu và Netflix với 6 giải thưởng.

Trong hạng mục phim truyền hình, "Succession" xoay quanh cuộc chiến quyền lực đầy gay cấn trong một gia đình giàu có để kiểm soát đế chế truyền thông, đã giành được 6 giải thưởng quan trọng như phim truyền hình dài tập, nam chính, nữ chính, nam phụ, biên kịch và đạo diễn.

Emmy lần thứ 75 tôn vinh sự đa dạng

Jeremy Allen White và Ebon Moss-Bachrach với giải thưởng Emmy của họ. Ảnh: Ashley Landis/AP

Bộ phim hài "The Bear" với câu chuyện về một quán ăn đang đối mặt với khó khăn tại Chicago. "The Bear" đã trở thành ngôi sao sáng giữa các tác phẩm hài kịch với 6 giải thưởng bao gồm: Loạt phim hài, nam chính, nam phụ, nữ diễn viên phụ, biên kịch và đạo diễn.

"Beef" nắm giữ đầu đề ở các hạng mục loạt phim giới hạn với giải thưởng cho loạt phim, nam diễn viên chính, nữ diễn viên chính, đạo diễn và biên kịch. Jennifer Coolidge và Paul Walter Hauser cũng được vinh danh với giải thưởng Emmy cho các vai diễn xuất xuất sắc trong các hạng mục tương ứng.

Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 diễn ra muộn hơn so với thường niên, nguyên nhân bởi cuộc đình công của diễn viên và nhà văn kép năm trước. Chương trình do Anthony Anderson dẫn dắt, đã đem đến không gian đầy cảm xúc và cũng là nơi tôn vinh các tác phẩm truyền hình kinh điển như "All in The Family" "The Sopranos", "Cheers", "Martin" và "Ally McBeal".

Ali Wong trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành giải thưởng diễn xuất chính tại Emmy. Ảnh: AP.

Chương trình năm nay với chủ đề nhấn mạnh vào lịch sử truyền hình đã tạo ra những cảm xúc đặc biệt. Các ngôi sao như Carol Burnett, Marla Gibbs và Christina Applegate, người mắc bệnh đa xơ cứng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Emmy 75 có điểm đặc biệt nằm ở sự đa dạng khi Ali Wong trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành giải thưởng diễn xuất chính tại Emmy. Những người chiến thắng da màu như Brunson, Ayo Edebiri, Niecy Nash-Betts và RuPaul tạo nên một "sô cô la Emmys" đầy ý nghĩa.