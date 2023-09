"In Her Hands", một bộ phim tài liệu do Hillary Clinton và con gái Chelsea Clinton điều hành sản xuất đã nhận được giải thưởng danh giá tại lễ trao giải Emmy Tin tức & Phim tài liệu lần thứ 44. Sự kiện này diễn ra vào tối 29/9 (giờ Việt Nam). Dự án của gia đình Clinton giành chiến thắng trong hạng mục Phim tài liệu chính trị.

Tại buổi lễ, không có thông tin chính thức về việc ai sẽ lên bục nhận giải thưởng cho dự án này. Tuy nhiên, David Winn, người đứng đầu Giải thưởng Tin tức & Phim tài liệu của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Truyền hình Quốc gia Hoa Kỳ đã xác nhận rằng "Hillary và Chelsea Clinton" được xem là đủ điều kiện để nhận giải do họ là nhà sản xuất của bộ phim.

Bà Hillary Clinton giành giải thưởng Emmy danh giá

Bà Hillary Clinton và con gái Chelsea Clinton. Ảnh: THR.

"In Her Hands" không chỉ là một bộ phim tài liệu thông thường. Đây là dự án đầu tiên được thực hiện bởi công ty sản xuất HiddenLight Productions của gia đình Clinton. Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào năm 2022 và đã nhận được giải thưởng của khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Camden vào cuối mùa thu cùng năm.

Phim được đạo diễn bởi Tamana Ayazi và Marcel Mettelsiefen, nó ghi lại những diễn biến trong khoảng thời gian 19 tháng trước khi Taliban tái chiếm Afghanistan qua góc nhìn của Zarifa Ghafari, một người phụ nữ trẻ nhất từng đảm nhận vị trí thị trưởng ở đất nước này.

Bộ phim bắt đầu quay vào năm 2020, khi Ghafari vẫn đang làm Thị trưởng của Maidan Shahr, thủ phủ của tỉnh Maidan Wardak ở miền trung Afghanistan. Tới tháng 8/2021, Thủ đô Kabul của đất nước đã thất thủ, đẩy Afghanistan vào cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Ngoài HiddenLight Productions, "In Her Hands" còn có sự hợp tác sản xuất từ Juan Camilo Cruz của hãng Moondogs và Jonathan Schaerf của Propagate Productions.

Mặc dù nhận được sự hoan nghênh từ nhiều phía, dự án này cũng gây ra một số tranh cãi. Tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào mùa thu năm trước, đạo diễn từng đoạt giải Oscar với bộ phim tài liệu "Citizenfour", Laura Poitras đã cáo buộc cựu Ngoại trưởng tham gia vào dự án này như một cách để "tẩy trắng" hình ảnh của mình, bằng cách chuyển từ công việc chính trị sang làm phim tài liệu. Nhà phê bình phim của tờ The Hollywood Reporter, Lovia Gyarkye nhận định: "Việc cựu Ngoại trưởng tham gia vào dự án đã gây những phản ứng trái chiều cho bộ phim".

Tuy nhiên, bộ phim đã chiếm ưu thế tại Emmy, vượt qua các đối thủ cạnh tranh như: "A Radical Life" (Discovery+), "Apart" (PBS), "Not Going Quietly" (PBS) và "Watergate: High Crimes In The White House" (CBS) để giành giải. Giải thưởng này đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Hillary Clinton và Chelsea Clinton.