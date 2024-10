EU ra tối hậu thư cho Ukraine đến 9/12 giải quyết vấn đề Ukrenergo hoặc đối mặt hậu quả kinh khủng

Artur Lorkowski, Giám đốc Ban thư ký Cộng đồng Năng lượng EU. Ảnh: UP.

Một lá thư từ Artur Lorkowski, Giám đốc Ban thư ký Cộng đồng Năng lượng, gửi Ủy ban Quản lý Năng lượng và Tiện ích Quốc gia Ukraine, đã cảnh báo rằng Ukrenergo hiện không đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị Châu Âu 2019/944.

Theo Olexander Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ukraine, Ukrenergo đã nhận được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu vài tháng trước khi bắt đầu xung đột quân sự. Ông tuyên bố, một trong những lý do khiến công ty có thể bị hủy chứng nhận là do Ukrenergo thiếu cơ chế quản trị doanh nghiệp chính thức sau khi hai thành viên ban giám sát bị sa thải do áp lực chính trị.

Thứ hai, Ban Thư ký Cộng đồng Năng lượng yêu cầu điều lệ của Ukrenergo phải phù hợp với các quy định của Châu Âu nhằm bảo vệ các hoạt động kinh tế của công ty khỏi sự can thiệp của chính phủ. Theo quy định của Cộng đồng Năng lượng, Bộ Năng lượng không thể vừa là cơ quan xây dựng chính sách nhà nước vừa là cổ đông quản lý một công ty.

Thứ ba, Ban thư ký EU nhắc nhở Bộ Năng lượng - hiện là cơ quan hoạch định chính sách năng lượng và là cổ đông quản lý công ty - về nghĩa vụ thành lập một đơn vị riêng để điều phối độc lập các đơn vị khai thác nhiên liệu và năng lượng.

"Lệnh 408/2022 phải được sửa đổi để đảm bảo rằng Ukrenergo có thể hoạt động hoàn toàn độc lập khỏi sự can thiệp của Bộ và Bộ trưởng Bộ Năng lượng", bức thư nêu rõ.

Ban thư ký EU nhấn mạnh rằng mỗi điểm trong số này đã là lý do đủ để khởi động lại quy trình chứng nhận, vì mỗi điểm đều là trở ngại đối với hoạt động độc lập của Ukrenergo.

Ban thư ký Cộng đồng Năng lượng EU yêu cầu đánh giá việc tuân thủ của Ukrenergo và nếu không đạt được sự tuân thủ vào ngày 9 tháng 12 năm 2024, họ sẽ mở lại quy trình chứng nhận từ đầu.

Ông Kharchenko cảnh báo rằng nếu Ukrenergo mất chứng nhận, Ukraine có thể mất nguồn điện nhập khẩu từ châu Âu, đây là mối đe dọa nghiêm trọng trước mùa đông mới khi đối mặt với các cuộc ném bom của Nga.

Trước đó, có thông tin cho rằng EU có kế hoạch tăng công suất xuất khẩu điện sang Ukraine như một phần của kế hoạch "làm dịu" sự trôi qua của mùa đông khi đối mặt với cuộc ném bom của Nga vào hệ thống năng lượng.

Con số này sẽ đáp ứng khoảng 12% nhu cầu của Ukraine. Do đó, việc có thể rút chứng nhận có nghĩa là Ukraine có thể mất quyền tiếp cận các khối lượng này.