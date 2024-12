Eurowindow - Thương hiệu quốc gia dẫn đầu ngành cửa và hành trình vươn tầm quốc tế

Từ cửa chống ồn, tiết kiệm điện… đến cửa thông minh thế hệ mới

Năm 2002, Eurowindow tiên phong đưa sản phẩm cửa uPVC hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu vào thị trường nội địa, mang đến khái niệm mới về "cửa cách âm - cách nhiệt", thay đổi tư duy, thói quen của người tiêu dùng Việt. Đây cũng chính là bước ngoặt quan trọng để Eurowindow chinh phục giấc mơ lớn, dần khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trong ngành cửa tại Việt Nam.

Cho đến nay, dòng cửa nhựa lõi thép uPVC mang thương hiệu Eurowindow với khả năng chống ồn lên đến 45dB đem đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh cho các gia đình; chống nóng tốt gấp 2 - 4 lần so với các loại cửa nhựa thông thường, tạo không gian mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Cộng thêm sự cải tiến về mẫu mã, màu sắc, cửa uPVC vẫn tiếp tục được đông đảo khách hàng tin dùng trong các công trình biệt thự, nhà phố, chung cư…

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong bối cảnh ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị, thành phố lớn ngày càng đáng lo ngại, những công trình nằm ở khu vực thường xuyên có cường độ âm thanh trên 80dB như nhà sát trục đường giao thông, nhiều xe cộ qua lại, sử dụng cửa nhựa lõi thép uPVC tạo môi trường sống thoải mái, an yên cho gia chủ.

Cửa uPVC lõi thép Eurowindow lắp đặt trong công trình biệt thự hiện đại tạo kết nối không gian mở, thư thái cho gia chủ.

Phát triển mạnh dòng cửa nhôm sau khi ra mắt vào năm 2007, hiện Eurowindow được biết đến là đơn vị cung cấp sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt uy tín số 1 trên thị trường. Không chỉ đón đầu xu hướng phát triển của kiến trúc hi - tech, nhờ ưu điểm thẩm mỹ, độ bền cao, chống xước, không bị ăn mòn bởi hóa chất thông thường, khả năng chịu lực tốt…

Ngày nay, cửa nhôm cao cấp của Eurowindow còn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của chủ đầu tư lớn, đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế. Đó là khả năng cách nhiệt tốt hơn 50% so với cửa nhôm thường, chịu được sức gió bão tới cấp 17, chống thấm nước tuyệt đối ngay cả khi gặp bão cấp 11, giúp tiết kiệm 30% chi phí điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng…

"Nếu trước đây, sản phẩm dùng tại các công trình có yêu cầu cao phải nhập từ nước ngoài thì nay, cửa nhôm của doanh nghiệp trong nước như Eurowindow hoàn toàn có khả năng thay thế được sản phẩm nhập khẩu.

Việc Eurowindow tiên phong đưa các giải pháp cửa hiện đại vào thị trường Việt, cung cấp các sản phẩm cửa cao cấp, có nhiều ưu điểm vượt trội so với các vật liệu truyền thống không chỉ nâng cao chất lượng không gian sống cho người dùng mà còn đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài suốt vòng đời dự án", ông Phạm Văn Bắc, chuyên gia trong giới vật liệu xây dựng cho hay.

Đầu tư sử dụng cửa nhôm, vách nhôm kính cao cấp Eurowindow, một số công trình kiến trúc hiện đại tại Việt Nam đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn công trình xanh (Leed, Green Mark…)

Đón đầu xu thế công nghệ 4.0 ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, các giải pháp cửa tự động, cửa thông minh điều khiển từ xa ngày càng được nhiều người dùng quan tâm, Eurowindow đã cho ra đời bộ giải pháp cửa thông minh thế hệ mới đề cao 3 tiêu chí: Tiện nghi, an toàn và bảo mật.

Ngoài hệ cửa đi mở trượt tự động 2 cánh theo phương ngang, cửa tự động xoay tròn 2 cánh/3 cánh/4 cánh, mẫu cửa bản lề sàn mở quay tự động của Eurowindow mới "trình làng" năm 2023 đã được nhiều chủ đầu tư ứng dụng thực tế trong các công trình cao ốc văn phòng, biệt thự hạng sang. Ghi điểm an toàn nhờ tích hợp bộ ba cảm biến (cảm biến chuyển động giúp tự mở ra khi có người đến gần, cảm biến vật cản điều khiển cánh ngừng di chuyển khi phát hiện người/vật ở phía đối diện, cảm biến lực tự động dừng hoặc đảo chiều khi có va chạm), mẫu cửa này có lợi thế điều chỉnh góc mở linh hoạt, phù hợp với cả không gian lắp đặt hẹp.

Cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, khác biệt so với mẫu cửa đi gấp trượt theo phương ngang, thiết kế cửa tự động gấp trượt dọc vừa đảm bảo chức năng của một vách vừa có thể tạo thành mái hiên nhỏ che mưa, mở ra tầm nhìn thoáng đãng, tăng khả lấy sáng, lưu thông gió tự nhiên.

Mẫu cửa sổ mái kính Skylight cảm biến thời tiết, kích hoạt tự đóng khi trời mưa; trang bị cảm biến khói kích hoạt tự mở để thoát khí độc, đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi không may xảy ra hỏa hoạn. So với kiểu bố trí giếng trời truyền thống thì mẫu cửa này có đặc tính chống thấm vượt trội, cách âm, cách nhiệt hiệu quả hơn.

Kiến trúc biệt thự mở với tầm nhìn “đắt giá”, an toàn với thiết kế cửa mái kính skylight cảm biến thời tiết, cảm biến khói

Bên cạnh đó, hệ cửa sổ nhôm điều khiển bằng giọng nói, cho phép sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, thuận tiện vận hành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt hữu ích với những người hạn chế về khả năng vận động. Mẫu cửa này Eurowindow cho phép tùy chọn tích hợp cảm biến thời tiết, tự động đóng khi trời mưa, đảm bảo an toàn cao cho của gia chủ.

Đối với dòng cửa gỗ, Eurowindow sản xuất từ gỗ tự nhiên nguyên tấm, gỗ tự nhiên ghép thanh, gỗ MDF, HDF, sử dụng nguyên liệu là gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu.

Mới đây nhất, Eurowindow giới thiệu tới người dùng giải pháp cửa gỗ nhận diện khuôn mặt thế hệ mới, ứng dụng công nghệ Liveness Check, phân tích các đặc điểm và phản ứng vật lý để xác minh thực thể sống, giúp ngăn chặn các hình thức giả mạo khuôn mặt bằng ảnh in, ảnh trên video, mặt nạ 3D…

Mẫu cửa gỗ tiên tiến có khả năng nhận diện nhanh, chính xác chỉ trong vòng 1 giây, kích hoạt mở khóa từ xa trong vòng 3 - 4 giây. Với tính năng chụp ảnh và lưu trữ tự động, cho phép truy cập các mốc lịch sử thời gian; gửi cảnh báo tới gia chủ khi phát hiện người lạ xuất hiện nhiều lần trong vùng nhận diện… Đây là giải pháp được đánh giá cao khi gia chủ thường xuyên vắng nhà cho những chuyến công tác hay du lịch dài ngày.

Thương hiệu cửa Việt vươn tầm quốc tế

Chủ động đổi mới, sáng tạo, tiên phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, Eurowindow đã trở thành một phiên bản vượt trội so với thời điểm mới thành lập hơn 22 năm về trước.

Hiện, Eurowindow đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia như: Lào, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Australia… trở thành nhà cung cấp uy tín, thi công hoàn thiện nhiều công trình, dự án lớn như: Tòa nhà quốc hội, cảng hàng không quốc tế, trường học, các khách sạn, cao ốc văn phòng, nhà máy…

Năm 2023 - 2024, Eurowindow xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và Canada - đây được coi là bước đi đột phá, khẳng định tiềm lực của một doanh nghiệp Việt với bề dày hơn 22 năm kinh nghiệm, tạo đòn bẩy chinh phục thành công nhiều thị trường khó tính khác trên thế giới.

Sản phẩm cửa và vách nhôm kính Eurowindow trong công đoạn đóng gói trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Eurowindow trong suốt hai thập kỷ qua, doanh nghiệp đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ trao Cờ Thi đua và bằng khen, 14 năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, Giải Vàng chất lượng Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao vàng Đất Việt, Top 10 thương hiệu nổi tiếng Quốc gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích…