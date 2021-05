EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ bầu cử

EVN và các đơn vị thành viên đặt quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định (Ảnh: PV)

Ngày 23/5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, vì vậy EVN và các đơn vị thành viên đặt quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp này.

Với tinh thần tích cực chủ động sẵn sàng chuẩn bị, EVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai chuẩn bị thực hiện cấp điện ổn định, liên tục, an toàn kể cả trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Theo đó, các đơn vị thuộc EVN đã được yêu cầu lập và thực hiện kiểm tra, củng cố lưới điện, nguồn điện. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, các đơn vị ngành điện chủ động xem xét, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử.

Trong thời gian diễn ra bầu cử, các đơn vị không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện gây ảnh hưởng đến cung cấp điện cho khách hàng, trừ trường hợp buộc phải cắt điện để xử lý sự cố; tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh. Trong phương án cấp điện, ngoài nguồn từ lưới điện, các đơn vị phải có nguồn diesel dự phòng khi có sự cố lưới điện.

EVN đã yêu cầu tất cả các đơn vị điện lực đặc biệt lưu ý đảm bảo điện cao nhất cho các địa điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu, các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí, các đài truyền hình, phát thanh ở trung ương và các địa phương, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật chào mừng bầu cử.

Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện được yêu cầu tổ chức tuyên truyền và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn đường dây gây nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện.

EVN cũng chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia lập phương thức vận hành, xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện, đồng thời, thông báo cho các đơn vị phát điện đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động. Các tổng công ty phát điện, công ty phát điện thuộc tập đoàn cần đảm bảo sẵn sàng khả dụng các tổ máy, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra, đảm bảo hệ thống đường truyền, hệ thống mạng internet và mạng nội bộ, thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành và điều độ vận hành các cấp trong hệ thống điện quốc gia.

Đặc biệt, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố, EVN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các phương án theo từng kịch bản ứng phó, thực hiện nghiêm theo các yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của EVN; đồng thời luôn tuân thủ thực hiện theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại trụ sở làm việc và các địa điểm có công trình điện.

Các đơn vị cần chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng bố trí làm việc tại các vị trí điều khiển dự phòng, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để đảm bảo triển khai hiệu quả, phù hợp thực tế, đặc biệt đảm bảo yêu cầu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội toàn quốc và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.