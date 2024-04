“Fanpage Công an Quảng Nam” hướng đến “phủ xanh” thông tin tích cực, giúp người dân phòng ngừa tội phạm

Ngày 12/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trang fanpage "Công an Quảng Nam" đã "cán mốc" 150.000 người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội facebook. Trang fanpage "Công an Quảng Nam" do phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh quản trị.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đến nay, fanpage Công an Quảng Nam đã có hơn 150.000 người theo dõi, tiếp cận đến 1.3 triệu người tăng 68,5% so với tháng 12/2023, lượt tương tác với nội dung đạt 393.400 tăng 59,7% so với tháng 12/2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, thông qua Facebook, trang fanpage Công an Quảng Nam hướng đến “phủ xanh” thông tin tích cực, giúp người dân chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: M.A

"Đây là thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch của Công an tỉnh Quảng Nam", đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh chia sẻ: Nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng không gian mạng, phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Ngày 4/9/2020, Công an tỉnh Quảng Nam triển khai Kế hoạch thành lập trang fanpage Công an Quảng Nam hoạt động trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Sau 3 năm hoạt động, trang fanpage "Công an Quảng Nam" đã đăng tải hơn 5.500 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an toàn tỉnh, lan toả những chiến công, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Thông qua fanpage, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong tình hình mới để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chúc mừng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, là đơn vị quản trị trang fanpage "Công an Quảng Nam" đã "cán mốc" 150.000 người theo dõi. Ảnh: M.A

Với nỗ lực biên tập tin, bài, video và đăng tải lên trang fanpage hàng ngày, thông tin trên fanpage "Công an Quảng Nam" luôn được cập nhật kịp thời, thường xuyên, tạo mối liên kết chặt chẽ, tạo kênh trao đổi thông tin, tuyên truyền đến với từng người dân sử dụng mạng xã hội Facebook. Thông tin đăng tải trên fanpage là những thông tin từ công an các đơn vị, địa phương gửi về, được Ban biên tập phối hợp công an các cấp để xác minh, chỉnh sửa tin bài nên mang độ tin cậy, chính xác cao.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Ban biên tập chú trọng duy trì tin bài thuộc chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lúc 6h hằng ngày. Đổi mới hình thức tuyên truyền, thay đổi giao diện theo hướng thân thiện, hiện đại; sử dụng các phần mềm xử lý ảnh, video chuyên nghiệp; ứng dụng công nghệ AI trong xây dựng các video về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và video tin tức, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các video luôn đạt chất lượng cao. Đây được xem là bước đột phá trong công tác truyền thông của trang fanpage Công an Quảng Nam. Qua theo dõi, các video có lượt tiếp cận cao, thu hút đông đảo người xem và theo dõi, nhiều video có đến 100.000 lượt người xem và phát lại.

Nhờ đó, trong quý I/2024, fanpage thu hút thêm 50.000 người theo dõi, tăng từ 100.000 người vào tháng 12/ 2023 đến nay đã hơn 150.000 người theo dõi.

"Thông qua Facebook, trang fanpage Công an Quảng Nam đã có thành công nhất định trong công tác tuyên truyền, "phủ xanh" thông tin tích cực, giúp người dân chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhờ những dòng tin tức kịp thời, ngắn gọn đã giúp nhân dân dễ dàng nhận diện các đối tượng phạm tội trong xã hội để tự bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần giữ vững an ninh, trật tự. Đồng thời, đây cũng là một địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm trực tiếp, thông qua việc nhắn tin và chức năng ẩn comment trên trang fanpage, người dân mạnh dạn thông tin, tố giác tội phạm. Qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, có lúc, có nơi chưa chưa đưa tin kịp thời, sai sót về ngữ nghĩa; chưa thường xuyên đưa tin bài về âm mưu, phương thức hoạt động của tội phạm để nâng cao cảnh giác cho nhân dân", đại tá Đinh Xuân Nghĩ chia sẻ.

Công an tỉnh Quảng Nam trong một lần điều tra, phá chuyên án cho vay nặng lãi với nhiều thủ đoạn tinh vi. Ảnh: M.A

Trung tá Hồ Phước Thành - phụ trách Ban biên tập trang fanpage Công an Quảng Nam cho biết: Thời gian đến, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc với những phương thức thủ đoạn táo bạo hơn, tinh vi hơn. Vì vậy, việc tiếp tục phát triển trang fanpage Facebook "Công an Quảng Nam" đảm bảo đủ mạnh, đa dạng về thành phần với số lượng thành viên tham gia lớn, có sức lan tỏa và tỷ lệ tương tác cao, góp phần từng bước lấn át thông tin tiêu cực, chủ động chiếm lĩnh trận địa truyền thông và phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ hết sức cần thiết…