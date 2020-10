First News - Trí Việt khởi kiện Lazada: Gỡ bỏ 8 gian hàng giới thiệu, tiêu thụ sách in lậu

Liên quan đến việc Lazada bị Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt kiện vì cho rằng doanh nghiệp này tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả. Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị đã gửi công văn yêu cầu Công ty TNHH Recess (Lazada.vn) kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các gian hàng có bán sản phẩm sách giả như bị phản ánh, khởi kiện.

Đồng thời, có biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng buôn bán sách giả trên sàn, yêu cầu các nhà sách, gian hàng phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của ấn phẩm đang được mua bán.

Theo đó, Công ty TNHH Recess đã tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý theo yêu cầu. Cụ thể, đã gỡ bỏ và xử lý 8 gian hàng: Nhà sách An Bình, Nhà sách Cao Bằng, Nhà sách Hà Nội Mới, Nhà sách Khai Tâm, Nhà sách Tâm An, Nhà sách Thanh Bình, Sách Anh Dũng, Sachngophuong.

Hiện tại, Lazada.vn đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ các gian hàng có sản phẩm vi phạm liên quan đến phản ánh của First News. Bên cạnh đó, Lazada.vn sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ First News trong việc bảo vệ bản quyền và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

First News - Trí Việt khởi kiện Lazada vì cho rằng DN này tiếp tay cho nạn tiêu thụ hàng giả

Trước đó, ngày 9/9, Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt chính thức khởi kiện Lazada (thuộc Công ty Recess – Tập đoàn Alibaba) vì cho rằng doanh nghiệp này tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) cho biết, First News – Trí Việt và tất cả các NXB Việt Nam khẳng định việc sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả không chỉ vi phạm Luật Bản quyền, Công ước Berne, Luật Xuất bản Việt Nam mà còn vi phạm quy định của Luật hình sự về tội sản xuất, tiêu thụ hàng giả - được quy định cụ thể tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII ban hành vào ngày 27/11/2015.

Trước thông tin Lazada bị First News kiện, nền tảng TMĐT này không bình luận trực tiếp nhưng cho biết luôn áp dụng chính sách quản lý nền tảng nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, nhà bán hàng trên Lazada cũng phải cam kết tuân thủ theo luật pháp và quy định của địa phương. Lazada có một hệ thống nghiêm ngặt để giám sát việc vận hành



Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu vi phạm, sàn sẽ lập tức tiến hành rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm có liên quan trên nền tảng. Tất cả phản ánh liên quan tới hàng giả, hàng nhái trên sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada đều được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.