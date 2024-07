Flamingo Ibiza Hải Tiến: Nơi khơi nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm bất tận

Thành lập từ năm 1996, Tập đoàn Flamingo là nhà tiên phong trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, du lịch lữ hành, kiến trúc, phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Trong suốt hành trình phát triển gần 3 thập kỷ qua, triết lý xanh bền vững là giá trị cốt lõi dẫn đường mọi chiến lược, kế hoạch và sản phẩm của Flamingo Holdings. Những giá trị mà Tập đoàn Flamingo kiến tạo được bảo chứng qua gần 400 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Các thành phố điểm đến Flamingo đều gắn liền với 2 trường phái kiến trúc độc bản Flamingo Art Color Design và Flamingo Flower & Forest in the Sky. Du khách hòa mình với thiên nhiên và nghệ thuật cùng hệ sinh thái trải nghiệm 5 xu hướng: Check in - Ăn chơi - Shopping - Sành điệu - Lễ hội, từ đó kiến tạo nên Cộng đồng kinh doanh, thịnh vượng và hạnh phúc.