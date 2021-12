FPT chia sẻ chiến lược chuyển đổi số tại các lĩnh vực trụ cột, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam số

Trong 2 năm vừa qua, Chuyển đổi số tại Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng kể trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, khu vực công cũng như khu vực tư nhân. Nhận thức của xã hội về chuyển đổi số được lan tỏa rất nhanh chóng. Sự chuyển biến mạnh và tích cực này có được là nhờ rất nhiều chương trình xúc tiến, thúc đẩy của các cơ quan nhà nước từ cấp cao nhất, của các tổ chức chuyên môn, và nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ - lực lượng tiên phong của quá trình chuyển đổi số toàn diện quốc gia.

Ông Bùi Đình Giáp trình bày về Nhân lực số - tối ưu vận hành ngân hàng

Đáng chú ý, đại dịch cũng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho xu hướng chuyển đổi số. Trải qua 4 làn sóng Covid-19 và trong bình thường mới, doanh nghiệp Việt đang gặp vô vàn khó khăn. 17,8% doanh nghiệp thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng gần 20% so với năm 2020, việc đảm bảo an toàn sức khỏe, ứng phó kịp thời với rủi ro dịch bệnh là thách thức lớn…Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 buộc doanh nghiệp thay đổi phương thức làm việc truyền thống và sự phát triển của công nghệ cho phép doanh nghiệp vận dụng công nghệ nhanh chóng.

Tại Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 với chủ đề "Tăng tốc Chuyển đổi số hướng tới một Việt Nam số", Tập đoàn FPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt, cùng sáng tạo, cùng hành động, thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam qua việc chia sẻ chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp, những bài học kinh nghiệm, câu chuyện thực tiễn, xu hướng tương lai và truyền cảm hứng về chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, y tế, giao thông – logistic...

Qua đó, FPT đã không ngừng nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số toàn diện giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu vận hành và tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng. Cùng với đó, FPT cũng đã hình thành đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và khả năng làm chủ các công nghệ lõi tiên tiến và phương pháp luận chuyển đổi số – FPT Digital Kaizen giúp định hướng và hoạch định các chiến lược, phương thức chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tổ chức một cách thực tiễn và hiệu quả nhất.

Chia sẻ tại Phiên khai mạc Lộ trình tăng tốc chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thực tiễn và giải pháp, ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH FPT Digital cho biết: "Doanh nghiệp Việt cần có cái nhìn đúng đắn về chuyển đổi số, nắm bắt được cơ hội tăng tốc, qua 3 giai đoạn: Ứng phó, phục hồi và tăng tốc. Cái đích là sử dụng đại dịch này như là một cơ hội thay đổi bứt phá dành cho doanh nghiệp, nhảy bật cao hơn, tăng tốc hơn. FPT trong những năm vừa qua đã thực hiện rất nhiều chiến dịch chuyển đổi số sử dụng phương pháp luận là FPT Digital Kaizen thông qua 3 trụ cột là Kinh doanh, Công nghệ và Con người. Digital Kaizen đã đảm bảo sự thành công của rất nhiều chương trình chuyển đổi số của chính FPT và các đối tác khác".

Ông Trần Huy Bảo Giang tham dự Phiên khai mạc DX Summit 2021

Tại lĩnh vực tài chính – ngân hàng, xu hướng xây dựng nguồn nhân lực số để tối ưu vận hành ngân hàng đã trở thành xu hướng toàn cầu không thể đảo ngược. Các yếu tố tự động hóa, tăng năng lực về xử lý dữ liệu bằng AI, Big Data, tăng kỹ năng của nhân viên là thiết yếu.

Theo đó, các giải pháp của FPT giúp các doanh nghiệp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ lặp đi lặp lại với độ chính xác cao giúp tối ưu chi phí, nâng cao 60% năng suất lao động và tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng. Đáng chú ý, Nền tảng tự động hóa quy trình nghiệp vụ - akaBot có tốc độ nhanh hơn 30 lần so với 1 nhân viên, hoạt động 24/7, không sai sót và chi phí vô cùng thấp. akaBot đang là một sản phẩm toàn cầu với hơn 30 ngân hàng trong và ngoài nước, am hiểu 500+ quy trình/tác vụ tại ngân hàng…

Ông Phương Ngọc Thắng tham dự Phiên chuyên đề Chuyển đổi số ngành y tế

Trong lĩnh vực y tế, với năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, FPT đã cùng ngành y tế chuyển đổi số một cách toàn diện, mang lại những giá trị thiết thực cho người dân và xã hội. Giải pháp FPT.eHospital đã hiện diện tại hơn 300 bệnh viện và cơ sở y tế, giúp tiết kiệm 20 triệu ngày công xã hội, phục vụ 300 triệu lượt khám…

Hiện tại, FPT sở hữu hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho bệnh viện, gồm 3 cấu phần: Hệ thống Quản lý bệnh viện thông minh, Hệ thống Quản lý, điều hành thông minh, Hệ thống Chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông minh góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tối ưu hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành và góp phần tiết kiệm thời gian khám, chi phí…