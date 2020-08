“Gà cưng” Đông Nhi tuyên bố rời công ty, công khai “đòn truyền thông” của Ông Cao Thắng

Vừa qua, Á quân Giọng hát Việt 2017 Anh Tú đã cho ra mắt MV mới với tựa đề "Nếu ta không may". Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa Anh Tú và nữ ca – nhạc sĩ trẻ Ly Ly và là bước đi đầu tiên của anh sau khi rời khỏi công ty quản lý do vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng làm chủ.

MV "Nếu ta không may" của Anh Tú và Ly Ly.

Chia sẻ về quãng thời gian gần ba năm hoạt động trong công ty giải trí của vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Anh Tú cho hay các sản phẩm âm nhạc anh đều dành nhiều tâm huyết và chất xám. Nhưng khi ở trong công ty, anh chỉ được đóng góp ý kiến, không được gặp người phối nhạc quá nhiều để can thiệp.

Giọng ca "Cuộc sống em ổn không" cho biết đầu năm 2020, anh có nói chuyện với Ông Cao Thắng về việc rời khỏi công ty vì có những dự định riêng. Sau đó, hai người đã tiếp tục bàn bạc với nhau trong vòng một tháng để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Ông xã Đông Nhi vẫn muốn Anh Tú ở lại công ty và đã vạch sẵn định hướng cho nam ca sĩ kế hoạch trong năm 2020 và 2021.

Nhờ sự giúp đỡ của Đông Nhi, Anh Tú giành được giải Á quân Giọng hát Việt 2017. Sau, anh ký hợp đồng làm nghệ sĩ trực thuộc quản lý của công ty do nữ ca sĩ và ông xã làm chủ.

Nhưng do lý do cá nhân nên Anh Tú vẫn quyết định rời khỏi công ty. Đến tháng 3/2020, nam ca sĩ chính thức không còn là "gà" của công ty giải trí do Đông Nhi – Ông Cao Thắng làm chủ. Anh Tú nhấn mạnh việc mình chấm dứt hợp đồng với công ty là vì lý do cá nhân, không hề có mâu thuẫn gì xảy ra. Khi thực hiện MV "Nếu ta không may", anh vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ Đông Nhi – Ông Cao Thắng.

Á quân Giọng hát Việt 2017 tâm sự rằng Ông Cao Thắng từng khuyên anh khi nào ra sản phẩm hãy đăng tải thông báo rời công ty để tạo dư luận. Anh hiểu Ông Cao Thắng khuyên như vậy vì muốn tốt cho cộng sự cũ, không sợ người khác bàn tán. Anh Tú chia sẻ: "Cái ngày mà tôi ra thông cáo báo chí rời công ty, rồi 6th Sense cũng thông báo tôi out công ty, thật ra ngày đấy là ngày anh Thắng bảo: Khi nào Tú ra sản phẩm thì Tú hãy post cái đấy lên để tạo dư luận hơn!

Nói chung anh ấy rất tốt, anh ấy không sợ người ta nói này nói kia, mà anh ấy chỉ muốn cho tôi một "đòn truyền thông" khi tôi ra ngoài công ty. Thậm chí, anh Thắng còn cho tôi cả kênh Youtube, cho tôi cả gói tài trợ của một nhãn hàng, tôi cần cái gì thì anh ấy sẽ support hết mình. Tôi cũng đã gửi lời cảm ơn đến anh chị sau khi sản phẩm ra mắt, và tất cả sự hậu thuẫn này khiến tôi cảm thấy rất vui".

Anh Tú bên vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Trước ý kiến cho rằng công ty quản lý của Đông Nhi – Ông Cao Thắng đưa ra những định hướng phát triển sự nghiệp cho "gà" không hiệu quả, Anh Tú không ngần ngại bày tỏ quan điểm. Anh cho rằng khoan hãy đổ lỗi cho công ty quản lý cũ mà hãy nhìn nhận lại chính bản thân.

Anh Tú thừa nhận đôi khi anh có những hướng đi sai do chưa hiểu được vấn đề cần thiết mà mình phải làm. Công ty đưa ra cho anh nhiều dự án, định hướng hình ảnh, mục tiêu… nhưng anh không làm được. Nam ca sĩ nhận thấy mình cần phải hoàn thiện hơn về hình ảnh và âm nhạc.

Anh Tú thừa nhận đôi khi anh có những hướng đi sai do chưa hiểu được vấn đề cần thiết mà mình phải làm.

Thông tin ca sĩ Anh Tú rời khỏi công ty giải trí của vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng khiến cư dân mạng không khỏi tiếc nuối. Họ hy vọng trong tương lai, nam ca sĩ và cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt sẽ có cơ hội hợp tác trong sản phẩm nào đó.