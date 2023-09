Gái xinh vờ cưới người nước ngoài để chiếm đoạt sính lễ

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang tạm giữ hình sự Lò Thị Huê (SN 1993, trú tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - theo Dân Trí.

Lò Thị Huê - nghi phạm vờ cưới người nước ngoài để chiếm đoạt sính lễ - tại cơ quan công an. Nguồn: Báo Hòa Bình

Thông tin cụ thể vụ vờ cưới người nước ngoài để chiếm đoạt sính lễ từ Báo Hòa Bình: Ngày 5/9, sau khi nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Thắm (SN 1991, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về việc bị một người phụ nữ tên là Lê Thị Trinh (SN 1996, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng thông qua hình thức giả đồng ý kết hôn với người Trung Quốc để nhận sính lễ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra đã xác minh Phạm Thị Thắm cùng chồng là Liu Bin (SN 1993) hiện đang sinh sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Thông qua mạng xã hội, Thắm quen một người tự giới thiệu là Lê Thị Trinh, chưa có chồng, đang sống độc thân. Qua trò chuyện, Trinh nhờ Thắm tìm một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn với yêu cầu sính lễ 200 triệu đồng. Thắm đồng ý và thông qua các mối quan hệ biết anh Chen Jian Goong (SN 1996, sống tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc) có nhu cầu muốn lấy vợ là người Việt Nam nên đã giới thiệu cho Trinh để 2 người nói chuyện qua mạng xã hội.

Sau một thời gian, Chen Jian Goong và Trinh đồng ý xem mặt và làm các thủ tục kết hôn. Ngày 5/9, cả ba đến quán nước gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh tỉnh Hòa Bình để gặp Lê Thị Trinh và một người đi cùng giới thiệu là bố đẻ. Tại đây, hai bên thống nhất về việc nếu gia đình Trinh nhận được số tiền sính lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng nhà trai để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân và sang Trung Quốc để kết hôn với Chen Jian Goong.

Trinh đưa ra 2 căn cước mang tên Lê Thị Trinh và Lê Văn Thư (bố Trinh) để chứng minh nhân thân. Sau đó, Thắm chuyển tiền sính lễ cho bố Trinh. Sau khi nhận sính lễ, Trinh nói đưa bố vào bệnh viện rồi sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, sau đó không thấy Trinh quay lại, Thắm gọi điện cho cả hai nhưng đều không liên lạc được.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Hòa Bình tiến hành điều tra, làm rõ và tạm giữ Lê Thị Trinh.

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận tên thật là Lò Thị Huê (SN 1991, trú tại huyện Mai Châu). Huê khai do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho bố nên đã tải ứng dụng Wechat, sau đó sửa thông tin, ghép ảnh cá nhân của mình và bố đẻ vào 2 căn cước của người khác rồi chụp gửi qua Wechat cho chị Thắm để lừa đảo. Sau khi nhận tiền của chị Thắm, Huê đã bỏ trốn. Khi Huê quay lại phòng trọ tại thành phố Hòa Bình thì bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.