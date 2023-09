Người đàn ông bị thương, nghi bị bắn bằng súng tự chế khi đang ngồi nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, nguồn tin phóng viên cho biết, Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đang điều tra làm rõ việc đối tượng lạ mặt dùng vật nghi là súng bắn làm bị thương ông V.T.N. (36 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải).

Cảnh sát thu giữ 3 viên đạn nghi là của súng tự chế. Ảnh: Đa Chanh

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 15h20 ngày 10/9, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đi về hướng cầu Họa Đồ thuộc ấp Ba Mến, xã An Trạch A. Khi phát hiện ông N. đang ngồi nhậu gần khu vực cầu Họa Đồ, có một thanh niên khoảng 20 tuổi cầm trên tay một vật nghi là súng đi về hướng ông N.

Phát hiện kẻ lạ mặt, ông N. bỏ chạy nhưng bị té ngã. Cùng lúc này, thanh niên cầm vật nghi là súng chạy đến bắn vào vùng đầu ông N. gây thương tích, rồi lên xe bỏ trốn.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện điều trị với vết thương ở vùng đầu, lưng và chân.

Vụ việc được trình báo cảnh sát địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện được 3 viên đạn loại nhỏ (chưa xác định được loại đạn).

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cháy nhà, 2 chị em nhỏ tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Lúc 3h23 sáng 11/9, lửa bùng lên tại nhà dân địa chỉ số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Hình ảnh ngôi nhà địa chỉ số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM) bốc cháy. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh ngôi nhà địa chỉ số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM) bốc cháy. Clip: NDCC

Phát hiện hỏa hoạn, người dân sống cạnh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Gò Vấp điều xe và các chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Hơn 10 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên theo điều tra ban đầu từ lực lượng chức năng, có hai chị em ruột không qua khỏi trong căn nhà bị cháy gồm: Em P.T.B.T (SN 2013) và P.T.B.P (SN 2017).

Cũng theo điều tra, rạng sáng nay cha mẹ của hai nạn nhân đi chợ đầu mối Bình Điền lấy hải sản để bán. Nhà có hai cửa thoát hiểm, nhưng đều bị khóa trái bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.



Bé trai khoảng 4-5 tuổi nghi bị rơi từ trên cầu xuống sông may mắn được cứu sống

Trưa 11/9, ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, trú tại phường Phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển thuyền máy chở lúa trên sông Rạch Giá-Long Xuyên đi từ hướng huyện Thoại Sơn ra Sông Hậu, khi qua cầu Tôn Đức Thắng (nối phường Mỹ Hòa và phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã phát hiện và kịp thời cứu sống bé trai khoảng 4-5 tuổi khi bé đang chới với, chìm dần xuống nước.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà và sữa cho cháu bé vừa được ông Bùi Ngọc Thọ và con trai cứu khỏi đuối nước. Nguồn: TTXVN

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 5 ngày 11/9, ông Thọ cùng với anh Thành đang điều khiển thuyền máy đã nghe tiếng động dưới sông như có vật gì rơi. Ông Thọ nhìn kỹ lại phát hiện một người đang chới với nên điều khiển thuyền quay lại.



Lúc này, ông phát hiện một cháu bé đang chìm dần xuống nước nên đã bảo anh Thành nhảy xuống sông cứu. Sau đó, cháu bé được đưa lên bờ được mọi người sơ cứu và trình báo cơ quan công an.

Là người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Viết Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang) cho biết, lúc 10 giờ 50, anh Thuận điều khiển xe ô tô đi lên cầu Tôn Đức Thắng (hướng từ phường Bình Khánh đi phường Mỹ Hòa) thấy một người nam không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy hiệu Vision chở theo một cháu bé dừng ở cầu Tôn Đức Thắng.

Sau đó, người bạn đi chung xe với anh Thuận là Trần Bảo Thụy (sinh năm 1977, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) phát hiện và la lớn rằng có đứa bé rơi từ trên cầu xuống sông. Lúc này, người đàn ông chạy xe máy Vision đã bỏ đi. Anh Thuận đã điều khiển ôtô quay lại để tìm, thấy cháu được người đi ghe vớt lên. Anh Thuận đến Công an phường Bình Khánh cung cấp thông tin.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay lúc cháu bé được cứu lên, cháu mặc chiếc áo bông giống thổ cẩm với các hoạ tiết màu vàng, đỏ, đen in hình con voi. Theo quan sát của phóng viên, bé trai khoảng 4-5 tuổi, hiện sức khoẻ bình thường. Đặc biệt, bé trai có vết bớt đen mờ hình giống chữ “A” ở trên ngực.

Sau khi đưa về trụ sở Công an phường Bình Khánh, cháu được thay quần áo mới, cho uống sữa nhưng vẫn rất sợ, chỉ đòi về nhà với mẹ và chưa nói chuyện với người lạ.

Cơ quan chức năng chưa xác định được địa chỉ, nhân thân, lai lịch và của cháu. Lực lượng chức năng đã giao cháu cho Hội Phụ nữ phường Bình Khánh phối hợp các đơn vị liên quan chăm sóc trong thời gian xác minh thông tin gia đình của cháu bé.



Sau khi nắm được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cùng lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố Long Xuyên đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của cháu bé; biểu dương, khen thưởng hành động cao đẹp của ông Bùi Ngọc Thọ và anh Bùi Hữu Thành. Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Công an thành phố Long Xuyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.

Công an thành phố Long Xuyên thông báo ai là người thân của cháu bé có những đặc điểm trên, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để làm các thủ tục liên quan và đón cháu bé về với gia đình.

Vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên khẩn trương điều tra làm rõ.

Vì sao phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cùng đồng phạm bị hoãn?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; đưa hối lội và nhận hối lộ.



Vụ án này có tổng cộng 17 bị cáo, trong đó có bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương.

Toàn cảnh phiên xét xử sáng 11/9. Ảnh: A.X

16 bị cáo khác gồm ông Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động, Sở LĐTBXH Bình Dương), Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng QLLĐ thuộc BQL các KCN Bình Dương), Nguyễn Thành Trung (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Nguyễn Thành Nhân (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Đặng Quang Việt (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Đinh Thái Tuấn (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư-doanh nghiệp-lao động thuộc BQL KKT Bình Phước).

Bị cáo Trần Mai Hồng (Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt), Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương), Phạm Trường Tú Chinh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Ngọc Visa), Nguyễn Khánh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Quốc tế Á Châu), Bùi Văn Thiên (Nhân viên Công ty Á Châu TP.HCM).

Các bị cáo là lao động tự do gồm: Nguyễn Đức Thành, Vũ Hoài Thanh, Nguyễn Xuân Lâm, Sẳm Nhịt Sau và Quảng Thành Thao.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, lợi dụng chính sách của Nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài, từ năm 2017 đến tháng 3/2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác.

Đưa hối lộ gần chục tỷ đồng cho người có chức vụ, quyền hạn tại Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, để các hồ sơ được giải quyết cấp giấy phép.

Sau đó, sử dụng GPLĐ để lập hồ sơ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp thẻ tạm trú, thị thực cho người nước ngoài để lao động, ở lại Việt Nam trái phép.

Một số lãnh đạo, cán bộ Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quan lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, chỉ có 4 bị cáo đang được tại ngoại có mặt, gồm Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Đức Thành và Quảng Thành Thao.

Còn 13 bị cáo khác đang được tạm giam tại một trại giam thuộc Bộ Công an thì vắng mặt. Trong phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết 13 bị cáo đang được tạm giam, lực lượng công an chưa thực hiện xong việc trích xuất, nên chưa thể đưa các bị cáo dự phiên tòa.

Bên cạnh đó, những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và một số người làm chứng cũng vắng mặt.

Đại điện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã gửi văn bản cho HĐXX đề nghị hoãn phiên tòa, vì lý do kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án đang bận công tác, nên không thể tham dự phiên tòa.

HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa vì các lý do như trên. Phiên tòa sẽ được xét xử lại vào ngày 9/10/2023.

Khai thác đất “lậu”, người đàn ông lãnh án tù

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Đăng Khoa (SN 1979, trú xã Hòa Phong, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Theo cáo trạng, Phan Đăng Khoa, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, đã bị xử lý hành chính về hành vi này nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.



Cụ thể, đầu tháng 5/2022, Phan Đăng Khoa biết ông Lê Minh Tú (SN 1974, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có ý định cải tạo đất để làm trang trại, nhà vườn. Khoa liên hệ trao đổi, xin được cải tạo đất nhưng ông Tú chỉ đồng ý thuê san gạt đoạn đường vào khu đất có chiều dài khoảng 30m và đắp 1 bờ đất để không ngập nước tại khu vực này chứ không được vận chuyển đất đi nơi khác.

Phan Đăng Khoa liên hệ thỏa thuận, thống nhất cùng Ông Văn Trung (SN 1987, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tiến hành khai thác đất trái phép tại diện tích đất của ông Tú nhằm mục đích bán cho người khác để cùng nhau hưởng lợi.

Để thực hiện việc khai thác, Phan Đăng Khoa đã nhờ Ông Văn Trung thuê giúp 1 xe múc, còn Phan Đăng Khoa thuê người điều khiển xe máy múc. Đồng thời, Ông Văn Trung thuê 3 xe ô tô tải để vận chuyển đất.

Ngày 17/5/2022, Phan Đăng Khoa thông báo cho Ông Văn Trung sẽ tiến hành khai thác đất trái phép vào tối cùng ngày, Ông Văn Trung chỉ dẫn 3 người điều khiển 3 xe ô tô tải trên đến vị trí khai thác. Khi 3 xe ô tô tải này vận chuyển đất đi tiêu thụ, cụ thể là vận chuyển đất sang đổ vào vườn của ông Vũ Hồng Thanh tại thôn Hội Phước, xã Hòa Phú đã bị lực lượng tuần tra của UBND xã Hòa Ninh phát hiện.

Lần này, Phan Đăng Khoa và Ông Văn Trung đã khai thác được 23,42m3 đất và chưa hưởng lợi gì do bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bị cáo Phan Đăng Khoa. Ảnh: D.B

Lần 2, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến đường DH2 do Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (gọi tắt là Công ty 68) thực hiện tại địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang nên ông Nguyễn Văn Nhiên (SN 1982, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) là Chỉ huy trưởng của công trường thi công đường DH2 đã liên hệ với Phan Đăng Khoa yêu cầu cung cấp đất phục vụ đổ lề đường DH2 cho nhà dân.

Phan Đăng Khoa nảy sinh ý định khai thác đất trái phép trên diện tích đất của bà Đỗ Thị Phước và bà Nguyễn Thị Phương tại thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn.

Phan Đăng Khoa đã thuê Công ty TNHH Đại Hậu Phát để tiến hành khai thác, vận chuyển đất tại thửa đất của bà Phước và bà Phương để phục vụ thi công đường DH2.

Ngày 9/6/2022, công ty này sử dụng 2 xe ô tô tải để tiến hành di chuyển đất. Đến 22h cùng ngày, Phan Đăng Khoa đã khai thác, vận chuyển được 9 chuyến (mỗi chuyến là 8,7m3 đất) đến đổ tại vị trí lề đường DH2.

Khi đang tiếp tục múc đất lên xe được 1m3 đất thì bị Công an huyện Hòa Vang phát hiện kiểm tra, dừng hoạt động. Lần này Phan Đăng Khoa khai thác được 79,3m3 đất (chỉ thu giữ được 1m3 đất).

Kết quả xác minh tại UBND TP.Đà Nẵng xác định Phan Đăng Khoa và Ông Văn Trung chưa được UBND TP.Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Cáo trạng của VKS kết luận, tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác là 102,72m3 (gồm 2 lần) với tổng giá trị là 12.233.680 đồng và Phan Đăng Khoa chưa thu lợi từ việc khai thác khoáng sản trái phép này.

Phan Đăng Khoa đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chưa chấp hành xong mà tiếp tục vi phạm.

Đối với Ông Văn Trung, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hòa Vang đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã xử phạt Phan Đăng Khoa 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".