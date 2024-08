Gần 1 tỷ đồng được quyên góp trong đêm nhạc "Cùng em đến trường" tiếp sức cho trẻ em nghèo Sơn La

Phát biểu tại đêm nhạc, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam chia sẻ, những tổn thất, mất mát do thiên tai, bão lũ gây ra đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong những ngày qua, người dân tỉnh Sơn La phải gồng mình hứng chịu nhiều mất mát do những cơn lũ ống, lũ quét tràn qua.



Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả tới dự. Ảnh: BTC

Cơn "thịnh nộ" của thiên nhiên đã lấy đi rất nhiều thứ của bà con với nhiều ngôi nhà bị đổ sập, những con đường bị chia cắt, đời sống người dân nơi đây vô cùng khốn đốn, khó khăn. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều cơ sở dạy học gần như ngưng trệ. Khi cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ấm thì giấc mơ chinh phục con chữ của các em nhỏ nơi rẻo cao càng trở nên vời xa. Đó cũng là điều thôi thúc đơn vị tổ chức đêm nhạc thiện nguyện này.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam phát biểu tại đêm nhạc. Ảnh: BTC

Ông Chiến chia sẻ: "Chúng tôi có một mong ước là được thấy niềm vui của các em nhỏ nơi miền núi cao Xím Vàng đến trường với đầy đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập như bao em bé ở các vùng miền khác trên cả nước. Cũng vì vậy, sự hiện diện của quý vị trong buổi tối hôm nay, tại khán phòng ấm cúng này, khiến chúng tôi vô cùng cảm kích, tin tưởng rằng mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ sớm trở thành hiện thực.

Các đại biểu tham dự đêm nhạc thiện nguyện "Cùng em đến trường". Ảnh: BTC

Chúng tôi đang cảm nhận được một cách đầy đủ nhất tình cảm vô cùng quý giá, thiêng liêng của quý vị và thấy rằng, giá trị tinh thần tương thân tương ái của người Việt chúng ta đang tiếp tục được nhân lên và lan tỏa mạnh mẽ".

3 tác phẩm của họa sĩ Bùi Tuấn Thanh được đấu giá trong đêm nhạc. Ảnh: BTC

Với sự tham gia của NSND Hà Vy, NSND Tố Uyên, ca sĩ Lê Minh Tuyến - Á quân Nhạc kịch Thính phòng toàn quốc 2004, ca sĩ Lê Hồng Phong - Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2022, ca sĩ Huyền Anh - top 4 Sao Mai 2023, ca sĩ Bích Ngọc, Nhật Trường, Mai Trần Lâm, MC - ca sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng… đêm nhạc "Cùng em đến trường" đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, chứa đựng nhiều cảm xúc và thấm đẫm tình người.

Ban tổ chức nhận các phần quà ủng hộ của mạnh thường quân. Ảnh: BTC

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Nhà Đấu giá Le Auction House đã tinh chọn 3 tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao của họa sĩ Bùi Tuấn Thanh để tổ chức đấu giá sôi nổi, thành công. Tổng số tiền đấu giá từ 3 tác phẩm là 300 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá 3 tác phẩm sẽ được gửi về quỹ Tạp chí Gia đình Việt Nam để chuyển tới các em nhỏ tại trường Mầm non và Tiểu học Xím Vàng.

Kết thúc đêm nhạc, Ban tổ chức đã nhận được số tiền và hiện vật quyên góp lên đến 999.999.000 triệu đồng nhờ sự đóng góp của các nghệ sĩ, khán giả sau các cuộc đấu giá vật phẩm.

Để san sẻ phần nào những khó khăn mà các em đang phải đối mặt, toàn bộ số tiền ủng hộ và các vật phẩm được tài trợ sẽ được Ban tổ chức trực tiếp trao tận tay đến nhà trường và các em học sinh trường Mầm non và Tiểu học Xím Vàng. Dự kiến, đoàn thiện nguyện sẽ tổ chức trao quà tại trường Mầm non và Tiểu học Xím Vàng vào ngày 9/9 và ngày 10/9 tới đây nhân dịp đầu năm học mới.