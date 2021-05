Gần 20 ca F1 của Đồng Nai 'dính' đến Hà Nam đều âm tính với Covid-19

Trong diễn tiến phòng chống dịch Covid-19, Xuân Lộc hiện là địa phương có hai người là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 2899 và 2910 do đó công tác phòng chống dịch đang được triển khai nghiêm ngặt.

Theo đó huyện Xuân Lộc đã tiến hành khử khuẩn nơi sinh sống của hai ca F1, rà soát các F2 tại địa phương để yêu cầu cách li nghiêm ngặt tại nhà. Do bà Nguyễn Thị Nh. Là F1 của ca nhiễm Covid-19 số 2910 nhưng gần đây bà Nh. có đi làm căn cước công dân, tiếp xúc với 8 người, 9 công an nên Xuân Lộc đang cho 9 công an tạm nghỉ, cách ly tại nhà, phun xịt địa điểm cấp căn cước công dân, tạm ngưng cấp căn cước công dân ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Bên cạnh đó cũng xây dựng các phương án phòng chống dịch để ứng phó nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra.