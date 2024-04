Gần 500 hộ dân vùng sâu ở Long An phải dùng nước kênh ô nhiễm, trạm cấp nước thì nhỏ giọt như cà phê phin Gần 500 hộ dân vùng sâu ở Long An phải dùng nước kênh ô nhiễm, trạm cấp nước thì nhỏ giọt như cà phê phin

Người dân ở cách trung tâm TP Tân An (Long An) hơn 100km phải tắm giặt, sử dụng nước trên dòng kênh ô nhiễm do hai trạm cấp nước lâu năm hư hỏng, có cũng như không