Gặp đại úy CSGT Trạm Đa Phước đang "gây xôn xao mạng xã hội"

Ngày 31/3, phóng viên Báo Người Lao Động hẹn gặp đại úy Trần Xuân Sang, công tác tại Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM). Hay tin tài xế xe được anh hỗ trợ mở đường để đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu trước đó đang "đăng đàn" tìm gặp để cảm ơn mình, anh vô cùng bất ngờ.

Đại úy Trần Xuân Sang cho biết khi thời điểm xảy ra sự việc, anh đang cùng hai đồng nghiệp khác là thiếu tá Dương Văn Hiền (tổ trưởng) và trung úy Đặng Trọng Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 50.

Đại úy Trần Xuân Sang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 50.

Thấy tài xế tìm đến nhờ giúp đỡ, anh nhanh chóng nắm bắt tình hình người bệnh. Lúc này, trên xe có một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi đang thở dốc, sức khỏe nguy kịch. Lập tức, đại úy Sang đã thông tin cho Ban Chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước xin ý kiến. Được sự cho phép của Ban chỉ huy Trạm, đại úy Sang tức tốc dùng mô tô đặc chủng, mở đèn ưu tiên dẫn ô tô chở bệnh nhân đến bệnh viện.

"Thời điểm đó, tôi chỉ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe chở người bệnh thôi chứ không nghĩ được gì thêm. Tôi rất vui vì đã giúp được người dân trong tình huống khó khăn, cần được giúp đỡ như vậy” - đại úy Sang chia sẻ.

Bài đăng của tài xế Trần Luân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội

Đáng nói, đây không phải là lần đầu đại úy Sang hỗ trợ dẫn đường đưa người nguy kịch đi cấp cứu trong giờ cao điểm. Anh kể: "Nhiều lần là đưa em bé sốt cao hoặc dẫn đường đưa cha mẹ chở bé đi bệnh viện. Nhưng đây là lần đầu tôi được phỏng vấn thế này, cũng không ngờ tài xế dùng camera hành trình quay lại quãng đường đi đó" - đại úy Sang tâm sự.

Nhớ lại vụ việc, tài xế Trần Luân (tài xế xe dịch vụ; ngụ Long An) vẫn chưa thôi xúc động. Anh kể khoảng 17 giờ 30 ngày 28/3, anh nhận chở một bệnh nhân nguy kịch từ Cần Đước (Long An) lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do đây là giờ tan tầm, lưu lượng xe trên đường đông đúc, xe lại không được ưu tiên nên di chuyển rất khó khăn. Trong tình huống cấp bách, thấy chốt CSGT tại Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, anh đã xuống xe nhờ được giúp đỡ.

Đại úy Trần Xuân Sang kể lại vụ việc

"Được chiến sĩ CSGT dẫn đường, tôi chỉ mất 30 phút để đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nếu tự đi chắc chắn thời gian sẽ gấp đôi vì thời gian này xe trên đường rất đông. Trong khi tính mạng của người bệnh trong gang tấc, chậm trễ thì hậu quả khó lường" - anh Luân cho biết.

Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện, do không kịp gửi lời cảm ơn chiến sĩ CSGT nên tài xế Trần Luân đã đăng tải toàn bộ câu chuyện lên facebook kèm một đoạn clip được cắt từ camera hành trình của xe. "Tôi mong muốn lan tỏa câu chuyện đẹp của người chiến sĩ CSGT này cũng như thay mặt gia đình nạn nhân gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất" - tài xế Trần Luân chia sẻ. Liên quan đến tình trạng bệnh nhân, tài xế Luân cho biết, hiện người bệnh đã qua cơn nguy kịch.