16 bị cáo nhận gần 100 năm tù chỉ vì 1 nữ tiếp viên

Sau 1 tuần nghị án, chiều ngày 29/3, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các bị cáo: Trần Thanh Tuấn (27 tuổi) 13 năm tù; Trần Thanh Bình (24 tuổi) 12 năm tù; Phan Văn Dô (22 tuổi) 7 năm tù. Các bị cáo: Trần Chí Linh (23 tuổi), Nguyễn Duy Toàn (22 tuổi), Mai Văn Ơn (21 tuổi), Trương Gia Tiến (24 tuổi), Danh Ngoan (24 tuổi) và Châu Văn Thông (21 tuổi) cùng mức án 8 năm tù về tội giết người. 09 bị cáo này cùng ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

9 bị cáo lãnh án về tội giết người

Hội đồng xét xử cũng tuyên 7 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng: Trần Văn Kha (23 tuổi) 2 năm tù; Bùi Thuận Phát (21 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Huỳnh Hoàng Huy (19 tuổi) 1 năm tù; Danh Đen (32 tuổi) 3 năm tù; Phạm Hoài Nam (21 tuổi) 2 năm tù; các bị cáo này cùng ngụ huyện Vĩnh Thuận. Trương Bá Tòng (40 tuổi) 1 năm tù và Huỳnh Văn Ngộ (34 tuổi) 1 năm 6 tháng tù cùng ngụ ở Cà Mau.

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ, ngày 2/10/2019, Nguyễn Trọng Tính (35 tuổi, ngụ Cà Mau), Trương Bá Tòng, Huỳnh Văn Ngộ cùng 2 người bạn khác là Mai Ngọc Tuấn; Nguyễn Quốc Dũng tổ chức uống bia và hát karaoke tại quán New Way, thuộc thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Trong lúc nhậu, nhóm của Tính có kêu một số tiếp viên nữ rót bia và bấm bài hát, trong đó có N.T.N.T. Lúc này, giữa Tòng và T xảy ra mâu thuẫn. Tòng dùng tay đánh vào mặt T một cái. T ra khỏi phòng điện thoại kể việc mình bị đánh cho Trần Thanh Bình biết. Lát sau, Bình gọi điện thoại cho Danh Ngoan, Danh Ngoan điện thoại cho Trần Chí Linh đến quán.

Khi nhóm của Bình và Ngoan đến quán New Way thì gặp Nguyễn Trọng Tính đang đứng trước quầy. Ngoan hỏi Tính lý do tại sao đánh T, thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Lúc này, anh Lập (chủ quán New Way) ra khuyên can. Nhóm của Ngoan, Bình đi nhậu tiếp. Lát sau, Bình, Ngoan, Linh điện thoại cho Kha, Dô, Toàn, Tiến, Thông, Ơn, Kha, Phát và Huy rồi chuẩn bị hung khí đi đến quán New Way.

Bình đi vào trong quán hỏi anh Lập ai đánh T, kêu ra nói chuyện. Anh Lập kêu Bình ra trước quán đợi rồi lên phòng kêu nhóm của Tòng và Tính xuống gặp Bình. Một lúc sau, Tòng, Tính và 2 người bạn đi xuống trước cửa quán và lấy vỏ chai bia thủy tinh ném, rượt đuổi nhóm của Bình chạy ra Quốc lộ 63. Bị nhóm của Tòng, Tính dùng chai bia ném, nhóm của Bình cũng dùng gạch ống, đá, chai bia ném lại.

Hai nhóm rượt đuổi nhau qua lại nhiều lần trên tuyến quốc lộ 63 gây mất trật tự, trị an nơi công cộng . Trong lúc đánh nhau, Bình điện thoại cho Trần Thanh Tuấn và hỏi Tuấn có mang theo hung khí (dao tự chế) không và kêu Tuấn chạy lên đánh tiếp.

Bị cáo Tuấn là người dùng dao chém chết Tính, chém lìa cánh tay của Tòng lánh án 13 năm tù

Lúc này, Danh Đen chạy xe ngang qua, nhìn thấy hai bên đánh nhau nên dừng xe lại đi vào bụi cây gần lấy 2 cây dao tự chế đã cất giấu từ trước ra làm hung khí. Thấy Đen có cầm dao nên Bình, Kha đi lại lấy mỗi người một cây dao làm hung khí rồi cùng với Phát và Huy rượt đuổi đánh nhóm của Tòng, Tính.

Trong lúc đánh nhau, Tuấn dùng dao chém mạnh vào đầu Tòng. Bị chém, Tòng giơ tay trái lên đỡ nên bị đứt lìa tay trái, với thương tích 52%. Tuấn tiếp tục chém Tính một nhát trúng vào vùng ngực làm Tính chết tại chỗ.