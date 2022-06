Ngày 26/6, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được 1 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh huyện Thái Thụy, Thái Bình sau 26 năm đối tượng này trốn truy nã.

Đối tượng vừa bị bắt là Phạm Thị Hương (57 tuổi, cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh huyện Thái Thụy).

Đối tượng Hương bị bắt ngày 25/6 tại TP.Đà Nẵng, hiện đối tượng đã được di lý về tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra. Hương bị điều tra trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ sơ thể hiện, cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh huyện Thái Thụy được thành lập năm 1989, có nhiệm vụ gia công, kinh doanh vàng bạc, cho vay cầm đồ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối tượng Phạm Thị Hương tại thời điểm bị bắt ở TP Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Cửa hàng này có 4 cán bộ gồm cửa hàng trưởng kiêm công tác tín dụng Đỗ Thế Lam; cửa hàng phó kiêm kế toán Lê Thị An; thủ quỹ kiêm thủ kho, nhân viên bán hàng Phạm Thị Hương và thợ kim hoàn kiêm giám định kỹ thuật Hoàng Kim Giang.

Từ tháng 8/1995, việc hạch toán nghiệp vụ cho vay và kinh doanh được thực hiện tại cửa hàng, các chứng từ cho vay không phải qua kiểm soát của kế toán ngân hàng huyện, cửa hàng lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán, hằng ngày chỉ gửi báo cáo về kế toán ngân hàng huyện, cuối tháng gửi báo cáo về ngân hàng huyện và tỉnh để theo dõi, lợi dụng kẽ hở này, nhóm cán bộ tại cửa hàng lập khống chứng từ, hồ sơ, vi phạm việc quản lý tài sản do khách hàng thế chấp.

Ngày 20/8/1996, ngân hàng phát hiện Đỗ Thế Lam, Lê Thị An, Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi cửa hàng. Bước đầu kiểm kê, lực lượng chức năng phát hiện số tiền mặt tại quỹ và 69 chỉ vàng bị mất nên đã báo Công an huyện Thái Thụy.

Ngay ngày hôm sau, Công an huyện Thái Thụy khi đó ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự năm 1985, xảy ra tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy.

Cửa hàng vàng bạc sau đó được cơ quan liên ngành thanh tra, xác định tổng số tiền, hàng hóa tại cửa hàng bị chiếm đoạt là 7,056 tỉ đồng.

Lê Thị An và Phạm Thị Hương đã bỏ trốn sau đó. Ngày 23/8/1996, Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh truy nã đối với Lê Thị An và Phạm Thị Hương.

Trong vụ án, Nguyễn Hữu Nam - nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 5 năm tù giam;

Đỗ Thế Lam bị xử phạt 20 năm tù giam; ông Nguyễn Thu Hằng - cán bộ giám định viên của phòng kiểm soát Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Bình theo dõi hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy và bà Lê Thị Thoan - trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy cùng bị kỷ luật khiển trách.

Bà Nguyễn Thị Minh - phó phòng kế toán Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy theo dõi cửa hàng vàng bạc bị xử lý buộc thôi việc.