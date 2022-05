Điện Biên: Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 20 năm trốn truy nã

Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Khánh, sinh năm 1977 (tên thường gọi tại Lào là Khăm Phu).

Trước đó, năm 2002 Lò Văn Khánh (trú tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu) đã thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nhưng khi công an phát hiện vụ việc, Khánh đã bỏ trốn địa bàn. Do đó, ngày 19/7/2002 Công an tỉnh Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên) đã ban hành Quyết định số 21 truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm đối với Lò Văn Khánh.

Đối tượng Lò Văn Khánh bị bắt giữ sau 20 năm trốn truy nã. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Sau thời gian dài nắm bắt, điều tra theo tung tích đối tượng, được sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an Thủ đô Viên Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), ngày 10/5/2022, tổ công tác đặc biệt do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì đã triển khai 4 mũi bao vây, áp sát khu vực nhà đối tượng Lò Văn Khánh (tên thường gọi tại Lào là Khăm Phu) tại bản Nỏng Phạ Nha, cụm bản Sỉ Vị Lay, huyện Say Tha Ni, Thủ đô Viên Chăn.

Khi phát hiện bị công an vây bắt, đối tượng Khánh đã cố thủ trong nhà và liên tục đe dọa "nếu ai xâm nhập vào nhà là bất hợp pháp và sẽ bị tiêu diệt". Khánh còn gọi điện cho người thân mang hung khí đến để gây cản trở lực lượng truy bắt.

Sau hơn 4 giờ thuyết phục, vận động bao vây và bí mật tấn công, các lực lượng đã bắt giữ thành công Lò Văn Khánh và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt.