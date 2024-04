GELEX: Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong quý I/2024

Theo báo cáo, Tập đoàn GELEX ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 6.660 tỷ và 385 tỷ, tăng 3,9% và 167,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp quý này đạt 1.200 tỷ, giảm 5,4% so với cùng kỳ do thị trường mảng thiết bị điện & vật liệu xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Kết thúc quý 1, GELEX đã thực hiện 20,6% kế hoạch doanh thu và 20,0% kế hoạch lợi nhuận của năm 2024.

Xét về các mảng kinh doanh, bất động sản và khu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận 1.239 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Tuy doanh thu thuần tương đương cùng kỳ năm ngoái nhưng biên lợi nhuận gộp mảng này tăng mạnh, đạt mức 50% so với 37,8% cùng kỳ, do đó lợi nhuận gộp đạt 619 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Đây tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận tăng trưởng tích cực và tiếp tục là trọng điểm đầu tư của GELEX trong thời gian tới. Viglacera, đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đối với Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (quy mô 288 ha) và Khu công nghiệp Sông Công II (quy mô 296 ha). Trước đó, đơn vị cũng đã công bố Khu công nghiệp Xanh & Thông minh – "Thuan Thanh Eco-Smart IP" tại tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Viglacera, GELEX tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Frasers Property Vietnam triển khai các dự án nhà xưởng, nhà kho xây sẵn và khởi công thêm hai dự án bất động sản cao cấp đạt tiêu chuẩn công trình xanh là Industrial Centre Yên Mỹ (khởi công 21/3/2024) và Industrial Centre Đông Mai (khởi công 23/3/2024).

Phối cảnh Dự án Industrial Centre Yên Mỹ tại Khu công nghiệp Yên Mỹ, Hưng Yên.

Các khu công nghiệp này được xây dựng với tiêu chí đặt trọng tâm vào khách hàng, đạt tiêu chuẩn công trình xanh (LEED) và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là bước đà để mảng bất động sản và khu công nghiệp của GELEX tăng trưởng trong thời gian tới.

Ở mảng thiết bị điện, doanh thu thuần quý này đạt 3.605 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Còn hạ tầng tiện ích (gồm các dự án năng lượng & nước sạch) ghi nhận doanh thu 389 tỷ đồng, giảm 3,3%; Mảng vật liệu xây dựng đạt 1.416 tỷ đồng doanh thu, giảm 7,9% so với cùng kỳ.

Một điểm tích cực khác trong quý là lãi suất giảm so với quý 1/2023 dẫn tới chi phí tài chính giảm, đồng thời doanh thu tài chính trong kỳ tăng cũng góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận của quý 1/2024 so với cùng kỳ.

Trước đó, vào ngày 28/3/2024, Tập đoàn GELEX đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua các mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023.

Về định hướng phát triển, GELEX sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư, trong đó mảng thiết bị điện, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư của Tập đoàn.

Công ty cũng sẽ đầu tư cho hoạt động R&D; Phát triển hệ sinh thái đối tác với các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu và luôn dành sự quan tâm đến phát triển bền vững thông qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực cốt lõi và từng bước áp dụng có hiệu quả khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp).