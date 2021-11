Ghen tuông, tưới xăng đốt vợ

Tối 2/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Chung (SN 1970, cư trú ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".