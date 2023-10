Giá bán căn hộ Hà Nội tiếp tục tăng - Có bất thường?

Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm trong quý III/2023 trên hầu hết các phân khúc. Chính phủ tiếp tục nỗ lực hơn trong phát triển cơ sở hạ tầng và đưa ra các chính sách hỗ trợ, sửa đổi luật để tạo điều kiện phát triển thị trường. Bên cạnh đó, Hà Nội đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và nhà bán lẻ quốc tế, nhờ những ưu điểm nội tại cùng việc ký kết thành công Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ gần đây.

Theo đó, nguồn cung căn hộ mới trong quý III/2023 đạt 1.891 căn nằm ở phân khúc hạng B, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái, không có nguồn cung mới hạng A và C. Nguồn cung sơ cấp gồm 19.808 căn, giảm 6% so với năm ngoái. Trong đó, căn hộ hạng B chiếm 92% nguồn cung.

Số lượng căn hộ bán được trong quý III/2023 đã giảm 16% theo quý và giảm 42% theo năm. Nguyên nhân khiến phân khúc căn hộ khó thanh khoản là do các yếu tố kinh tế vĩ mô, khó khăn tài chính và lo ngại về khả năng chi trả đã ảnh hưởng đến thị trường nhà ở. Tuy nhiên, giá bán căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng.

Theo đó, giá bán căn hộ sơ cấp đã tăng 13% so với năm ngoái, mức giá sơ cấp đạt 54 triệu đồng/m2. Thậm chí, mức giá này đã tăng 2% so với trước đó 3 tháng. Trong khi đó, giá bán căn hộ thứ cấp đạt 36 triệu đồng/m2, tăng 2% theo quý và 8% theo năm.

Giá bán căn hộ sơ cấp Hà Nội tăng mạnh, đạt 54 triệu đồng/m2 (Ảnh: TN)

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội dự báo, trong quý IV/2023, nguồn cung tương lai gồm sẽ có thêm khoảng 2.200 căn hộ, đa phần sẽ đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu.

"Gia Lâm đã lên quận trong quý III/2023 và dự kiến sẽ bổ sung hơn 8.000 căn hộ cho nguồn cung tương lai. Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội cũng được hưởng lợi từ việc hoàn thành giai đoạn 2 cầu Vĩnh Tuy trong quý III/2023 và cầu Đuống vào năm 2025. Nguồn cung trong quý IV/2023, căn hộ hạng B tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong nguồn cung tương lai. Cùng với đó, thị trường bất động sản nhà ở vẫn tồn tại nhiều thách thức. Trong đó, các Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi,... sẽ tạo điều kiện cho thị trường nhà ở phát triển", bà Hằng nhận định.

Cũng theo báo cáo của thị trường bất động sản Hà Nội của Savills, đối với phân khúc bán lẻ, nhiều chủ đầu tư có kế hoạch than vọng phát triển các trung tâm mua sắm với quy mô lớn và đa dạng tại Hà Nội. Các nhà bán lẻ quốc tế cũng đang đặt Hà Nội là mục tiêu hàng đầu để mở rộng trong tương lai.

Trong đó, nguồn cung bán lẻ đạt 1,8 triệu m2 tăng 2% theo quý và 4% theo năm nhờ sự gia nhập của Lotte Mall West Lake Hà Nội với 72.000 m2. Tăng trưởng nguồn cung đạt trung bình 4% trong năm năm vừa qua. Các trung tâm mua sắm chiếm 62% tỷ trọng nguồn cung, tương đương 1,1 triệu m2. Kể từ năm 2019, nguồn cung cửa hàng bách hóa đã tăng 1% trong khi trung tâm mua sắm tăng 3% mỗi năm. Khối đế bán lẻ có mức tăng trưởng cao nhất trung bình 5%/năm.

Giá thuê gộp tầng trệt tăng 7% theo quý và 17% theo năm lên mức hơn 1,1 triệu đồng/m2/tháng. Giá thuê tầng trệt tại khu trung tâm đạt 3 triệu đồng/m2/tháng, cao hơn 64% so với các khu vực ngoài trung tâm nơi giá thuê chỉ đạt mức mức 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng. Công suất thuê giảm 1% theo quý và 4% theo năm xuống còn 86%. Các cửa hàng bách hóa có mức giảm sâu nhất 4% xuống 95% công suất cho thuê.

Trái ngược với phân khúc bán lẻ, thị trường bất động sản văn phòng đang có mức giá đi ngang hoặc thậm chí giảm so với cùng kỳ năm ngoái đặc biệt tại một số dự án lớn. Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội, khách thuê tiềm năng nên coi đây là thời điểm lý tưởng để thuê mới hoặc mở rộng diện tích văn phòng.

Theo đó, nguồn cung văn phòng đạt 2,16 triệu m2 trong quý III/2023, tăng 1% theo quý và 2% theo năm với sự gia nhập của Lotte Mall West Lake Hà Nội với 23.000 m2. Trong đó, khu vực phía Tây Hà Nội có nguồn cung lớn nhất và khu vực nội thành có mức tăng trưởng lớn nhất tương đương 3% so với cùng kỳ năm 2022.