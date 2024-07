Giá bán chung cư trung bình tại Hà Nội tăng nhanh hơn gấp đôi so với TP.HCM

Giá bán chung cư sơ cấp Hà Nội tăng 58% trong 5 năm

Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, chỉ số giá bán chung cư trong nửa đầu năm 2024 tiếp tục duy trì xu hướng tăng tại cả 3 thành phố lớn là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Từ giữa cuối năm 2023, mức tăng trưởng về giá bán chung cư của thị trường Hà Nội đã bắt đầu tăng và vượt qua mức tăng giá của thị trường TP. HCM.

Tính đến quý II/2024, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội gần tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2. So với kỳ gốc (quý II/2019), giá bán chung cư sơ cấp Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt bậc với 58%, hơn gấp đôi so với tỷ lệ tăng (27%) của thị trường TP. HCM.

Thị trường căn hộ Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng về giá thấp hơn so với hai thị trường Bắc, Nam. Tuy nhiên, trong quý II/2024, chỉ số giá bán chung cư Đà Nẵng cho thấy mức tăng trưởng giá bán bình quân cao hơn TP. HCM.

Giá bán chung cư sơ cấp Hà Nội tăng 58% cao hơn gấp đôi TP. HCM (Ảnh: TN)

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024, ông Lê Đình Chung, Thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường Hội Môi giới Bất động sản (VARS), cho biết, sau thời gian tăng trưởng nóng ở quý I/2024, giá bán phân khúc nhà ở, nhất là giá bán chung cư tại quý II/2024 đã có phần bình ổn hơn. Mức bình ổn này được duy trì trên mặt bằng giá mới, cao hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản sơ cấp ghi nhận 20.600 sản phẩm nhà ở được giao dịch thành công, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2023. Riêng quý II/2024, toàn thị trường ghi nhận hơn 14.400 giao dịch thành công, cao gấp 2,4 lần so với quý I/2024. Lượng giao dịch này tăng do xuất phát từ nhu cầu ở thực cùng với nhu cầu đầu tư tăng khoảng 30% so với quý trước.

"Cùng với tiến trình phục hồi của thị trường, niềm tin thị trường cũng ghi nhận phục hồi đáng kể, chênh lệch giữa người quan tâm và mua bất động sản được rút ngắn. Trong đó, lượng khách hàng quyết định xuống tiền mua bất động sản tăng trưởng rõ rệt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong bối cảnh hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, lãi suất đang duy trì ổn định ở mức thấp, các chủ đầu tư đang mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn,... Điều này giúp cho tỷ lệ hấp thụ các phân khúc đều có sự khởi sắc nhẹ", ông Chung cho biết.

Giá bán chung cư tăng cao trong bối cảnh thiếu trầm trọng nhà ở xã hội

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản vẫn có sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc tại những địa phương khác nhau. Xét về phân khúc, căn hộ chung cư vẫn là phân khúc chủ đạo, “chiếm sóng" thanh khoản thị trường.

Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn cung căn hộ chung cư trung cấp ngày càng sụt giảm, chỉ bằng 26% tổng nguồn cung căn hộ trong quý II/2024, trong khi, căn hộ cao cấp mở bán chiếm 50% tông số. Không những vậy, nguồn cung căn hộ trung cấp xuất hiện chủ yếu tại các tỉnh, thành cấp 2, cấp 3 như: Bắc Giang, Hải Phòng, Bình Dương, Lào Cai, An Giang, Bình Định,… bởi chi phí phát triển dự án tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP. HCM ngày càng cao trong bối cảnh quỹ đất khan hiếm.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản quý II/2024 tiếp tục "vắng bóng" căn hộ thương mại giá bình dân. Nguồn cung căn hộ bình dân được đóng góp hoàn toàn bởi các dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh thành cấp 2, cấp 3.

Nguồn cung nhà ở xã hội mới tại Hà Nội không có, một số dự án xây xong trước đó lại khó bán (Ảnh: TN)

"Nhu cầu nhà ở xã hội vốn đã nóng lại càng cấp thiết hơn khi thời gian qua xảy ra hàng loạt vụ hỏa hoạn thương tâm tại các khu chung cư mini, khu nhà trọ, gây thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn sức khỏe và tính mạng của người dân. Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại liên tục thiết lập mặt bằng giá mới ở ngưỡng cao, việc đẩy mạnh phát triển phân khúc này được coi là “chìa khóa quan trọng nhất” giúp khơi thông nguồn cung nhà ở giá bình dân", bà Miền chia sẻ.

Theo Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thị trường vẫn tồn tại tình trạng một số dự án nhà ở xã hội xây xong nhưng vướng mắc không bán được. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, mà còn khiến cả chủ đầu tư và người dân đều thiệt hại. Do đó, Chính phủ, các cơ quan ban ngành cần có biện pháp hỗ trợ tích cực hơn, trực tiếp tới từng dự án cụ thể để có thể giải quyết một cách triệt để vấn đề này.