Giá bán chung cư tại Hà Nội tiếp đà "leo thang", có nơi tăng gần 40%

Giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 vẫn tăng mạnh

Giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 đã tăng đáng kể so với các năm trước. Trong đó, khu vực phía Tây thành phố, bao gồm các quận như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, đã trở thành điểm nóng của thị trường. Những dự án chung cư cao cấp có chủ đầu tư uy tín liên tục được khách hàng săn đón bất chấp giá đã tăng cao. Điều này khiến giá chung cư ở Hà Nội càng bị đẩy lên cao "chót vót".

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, tính trong tháng 4/2024 hàng loạt dự án chung cư đã tăng giá mạnh so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, chung cư M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh có mức giá rao bán tháng 4/2024 là 52 triệu đồng/m2, tăng 39% so với tháng 1/2024. Dự án chung cư Sunshine Golden River so với tháng 1/2024 giá rao bán tháng 4/2024 đã đạt ngưỡng 75 triệu đồng/m2, tăng 36% so với đầu năm. Dự án chung cư Hateco Hoàng Mai có giá rao bán tháng 4/2024 là 42 triệu đồng/m2, có tốc độ tăng giá 36% so với đầu năm. Dự án chung cư Eurowindow River Park có giá rao bán tháng 4/2024 là 37 triệu đồng/m2, tăng 32% so với đầu năm.

Dự án chung cư Eurowindow River Park có giá rao bán tháng 4/2024 tăng 32% so với đầu năm (Ảnh: TN)

Ngoài ra, các dự án chung cư như: chung cư Glexia Riverside; chung cư Vinaconex 7; chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam); chung cư khu vực Dương Nội; chung cư Xuân Mai Sparks Tower; chung cư thuộc khu đô thị Làng Quốc tế Thăng Long đều ghi nhận mức độ tăng giá từ 30 - 33% từ tháng 4/2024 so với đầu năm.

Dù mức độ quan tâm giảm, giá rao bán chung cư Hà Nội không giảm. Trong tháng 4/2024, giá chung cư bình dân tăng 12%, trung cấp tăng 5%, và cao cấp tăng 3% so với tháng trước. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượng tìm mua chung cư tại Hà Nội tăng mạnh từ quý II/2023, đạt đỉnh vào tháng 8/2023, sau đó giảm do nhiều người bán ra. Từ tháng 12/2023, lượng tìm kiếm chung cư tăng trở lại và đến tháng 3/2024 tiệm cận đỉnh của tháng 8/2023, nhưng sang tháng 4/2024, mức độ quan tâm giảm 23%.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc chuyên trang Batdongsan.com.vn, với mức giá chung cư tăng cao, người dân nên xác định rõ mục đích xuống tiền của mình, nếu mua căn hộ để ở thời điểm này thì có thể giao dịch khi tài chính cho phép, đáp ứng nhu cầu an cư.

"Việc chờ đợi chung cư giảm giá mạnh thời điểm này là điều rất khó vì nguồn cung chưa thể cải thiện nhanh chóng. Sắp tới, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, số lượng chủ đầu tư đáp ứng được yêu cầu để triển khai dự án thì mức giá có khả năng sẽ còn giảm", ông Quốc Anh chia sẻ.

Cảnh báo giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 tăng như "cơn giông mùa hè"

Trước đó, thị trường chung cư Hà Nội đã có một giai đoạn phát triển “huy hoàng” nhất trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Thị trường chung cư Hà Nội cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư Hà Nội đã tăng từ mức 27 triệu đồng/m2 của năm 2018 lên mức 46 triệu đồng/m2. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%, vượt cả TP.HCM nơi chung cư tăng giá 55%.

Thị trường quý I/2024 nhộn nhịp trở lại, song bước sang tháng 4 đang có dấu hiệu chậm lại khi sức mua giảm ở mọi loại hình. Các chuyên gia bất động sản cho rằng giá chung cư ở Hà Nội trong quý II/2024 vẫn tăng nhẹ nhưng đang đi vào ổn định. Việc liên tục “xô đổ” mặt bằng giá khiến chung cư Hà Nội càng ngày càng “vượt” tầm với của đại bộ phận dân chúng, vốn chỉ có khả năng chi trả ở phân khúc tầm trung. Do đó, giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 có thể tăng chậm lại trong thời gian tới.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản EZ cho biết giai đoạn vừa qua, riêng có phân khúc âm thầm tăng giá là chung cư, đặc biệt ở thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, phân khúc chung cư đã ổn định và dần quay trở lại diễn biến ảm đạm chung của thị trường bất động sản năm nay.

"Sự tăng giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 vừa rồi như cơn giông mùa hè, tăng giá nhanh và đi nhanh. Điều này xuất phát từ tâm lý mua vì sợ bị bỏ lỡ của người dân đã được trấn an sau một giai đoạn phân khúc này liên tục tăng giá. Người mua chuyển sang nghe ngóng, chờ thị trường “qua đỉnh”. Người bán cũng quan sát, điều chỉnh giá kỳ vọng", ông Toản nhận định.

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn trong tháng 3 và tháng 4/2024 ghi nhận, mặt bằng giá căn hộ Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cao so với thời điểm đầu năm. So với tháng 2/2024, thị trường chung cư Hà Nội trong tháng 3 và tháng 4 tiếp tục tăng từ 100 - 300 triệu đồng/căn tại hầu khắp các dự án. Mức tăng mạnh nhất thuộc về các dự án khu vực nội đô trung tâm Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình… đạt trung bình 200 - 300 triệu đồng/căn. Một số quận cận kề vùng ven hoạc thuộc vùng ven hẳn như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, mức tăng thấp hơn, đạt trung bình 100 - 200 triệu đồng/căn.



Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, thanh khoản của thị trường căn hộ chung cư đang có dấu hiệu chậm lại. Tại một số dự án, số lượng giao dịch phát sinh trong tháng 4 đã giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 1 nửa so với thời kì “đỉnh cao”.