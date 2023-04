Đây là một loại củ ngon, một loại quả đặc sản Vĩnh Long đang tăng giá tốt, nhà nào bán là trúng

Theo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, đến cuối tuần đầu tháng 4, giá bưởi năm roi loại 1 thương lái mua tại vườn ở mức 28.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 3), bưởi loại 2 là 18.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 3), bưởi loại 3 là 8.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so đầu tháng 3).

Bưởi năm roi đặc sản Vĩnh Long mùa nghịch giá bán tăng cao có lợi cho nông dân trồng giống bưởi này.

Hiện nhà vườn đang chăm sóc cây bưởi năm roi cho ra hoa vụ mùa thuận để đến tháng 8 và tháng Chạp tới mới bắt đầu thu hoạch bưởi.

Còn tại huyện Bình Tân, do diện tích khoai lang các loại ở vụ Thu Đông 2022 và vụ Đông Xuân 2023 xuống giống đều giảm so với các năm trước, vì vậy giá các loại khoai trong quý I/2023 đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, khoai lang tím Nhật dao động từ 600.000-800.000 đồng/tạ (tăng từ 290.000-350.000 đồng/tạ), khoai lang trắng giấy từ 600.000-680.000 đồng/tạ (tăng từ 30.000-100.000 đồng/tạ), khoai trắng sữa từ 360.000-610.000 đồng/tạ (tăng từ 130.000-150.000 đồng/tạ), khoai bí đường xanh từ 610.000-680.000 đồng/tạ (tăng từ 160.000-330.000 đồng/tạ).

Vụ khoai lang Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh Vĩnh Long xuống giống chỉ đạt 121ha, giảm 79,4% (hay giảm 468ha) so cùng vụ năm trước. Tuy nhiên ở vụ Hè Thu, diện tích khoai lang xuống giống được 485,3ha, tăng 93% (hay tăng 233,8ha) so với cùng kỳ năm trước.