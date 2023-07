Giá cà phê hôm nay 17/7: Hai sàn quốc tế tiếp tục tăng, giá cà phê trong nước "sóng yên biển lặng"

Giá cà phê hôm nay 17/7: Trong nước giá cà phê "lặng sóng", mức giá cao nhất 65.600 đồng/kg tại Đắk Nông

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng phiên đầu tuần. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2023 được ghi nhận tại mức 2.540 USD/tấn sau khi giảm 0,59% (tương đương 15 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2023 tại New York ở mức 160,8 US cent/pound sau khi tăng 2,03% (tương đương 3,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h18 (giờ Việt Nam).

Trước đó, DXY suy yếu đã hỗ trợ các tiền tệ mới nổi lấy lại giá trị và các quỹ và đầu cơ quay lại các thị trường cà phê phái sinh để tăng mua ở phiên cuối tuần qua.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London đã có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm tất cả 81 USD, tức giảm 3,09%, xuống 2.540 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm tất cả 70 USD, tức giảm 2,83%, còn 2.405 USD/tấn, các mức giảm khá. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm tất cả 0,10 cent, tức giảm 0,06%, xuống 160,80 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 tăng tất cả 0,25 cent, tức tăng 0,16%, lên 160,30 cent/lb, các mức tăng/giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 17/07/2023 lúc 11:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 17/07/2023 lúc 11:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang trên diện rộng. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.900 - 65.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang trên diện rộng. Các địa phương thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.900 - 65.600 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 64.900 đồng/kg. Tiếp đến là hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum với giá 65.200 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua cà phê là 65.400 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch cà phê là 65.600 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Nổi bật trong tuần qua là các báo cáo chỉ số nền kinh tế Mỹ có chuyển biến tích cực, hứa hẹn khả năng Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ nâng mức lãi suất cơ bản và DXY trở lại suy yếu sẽ hỗ trợ các tiền tệ mới nổi tăng thêm giá trị.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) đã báo cáo xuất khẩu cà phê hạt trong tháng 6 chỉ đạt khoảng 2,30 triệu bao, giảm 19,04% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cà phê Arabica đạt 2,06 triệu bao, giảm 23,29 % và cà phê Conilon Robusta đạt 230.653 bao, tăng tương đối 60,47% so với cùng kỳ.

Cecafé cũng đã báo cáo tổng lượng xuất khẩu cà phê hạt cộng dồn cả niên vụ cà phê 2022/2023 của Brazil chỉ đạt 31,56 triệu bao, thấp hơn 11,07% so với cùng thời điểm của niên vụ cà phê trước đó.

Cecafé cho rằng nguồn cung Arabica thấp hơn sẽ khiến các nhà công nghiệp rang xay sắp tới phải điều chỉnh công thức phối trộn của mình với tỷ lệ Robusta nhiều hơn chủ yếu là do yếu tố thị trường và chất lượng hạt Conilon được gia tăng liên tục.

Theo các thương nhân quốc tế, giá cà phê Robusta sẽ còn đứng vững trong thời gian tới do sản lượng của Indonesia sụt giảm mạnh và Việt Nam bước vào giai đoạn cuối vụ. Tuy nhiên sản lượng vụ mùa sắp thu hoạch cuối năm sẽ không bị thiệt hại nhiều kể cả khi hiện tượng thời tiết El Nino xuất hiện trên vành đai cà phê Thái Bình Dương.

Tồn kho cà phê Robusta do ICE – London quản lý và theo dõi cấp phát, tính đến ngày 14/7 đã giảm thêm 5.660 tấn, tức giảm 9,45% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 54.220 tấn (tương đương 903.667 bao, bao 60 kg), ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Áp lực bán hàng vụ mới sẽ tác động nhiều tới giá cà phê

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đầu tháng 7/2023, giá cà phê Robusta và Arabica liên tục giảm do áp lực bán hàng vụ mới, bất chấp báo cáo tồn kho xuống mức thấp. Theo báo cáo tồn kho ICE – London, tính đến ngày 10/7/2023 tồn kho giảm thêm 3.020 tấn, xuống 56.860 tấn – mức thấp hơn 1 năm.

Trên sàn giao dịch London, ngày 10/7/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2023, tháng 11/2023, tháng 1/2024 và tháng 3/2024 giảm lần lượt 1,5%, 3,0%, 3,1% và 3,5% so với ngày 29/6/2023, xuống mức 2.577 USD/tấn; 2.466 USD/tấn; 2.380 USD/tấn và 2.339 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 10/7/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023 và tháng 5/2024 giảm 0,9% và 0,4% so với ngày 29/6/2023, xuống còn 160,5 Uscent/lb và 161,4 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 12/2023 và tháng 3/2024 cùng giảm 0,5% so với ngày 29/6/2023, xuống còn 160 Uscent/ lb và 160,7 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 10/7/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024 giảm lần lượt 0,7%, 1,5% và 0,3% so với ngày 29/6/2023, xuống còn 190 Uscent/lb; 189,05 Uscent/lb và 196,3 Uscent/lb.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục giảm do áp lực bán hàng vụ mới từ nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên tốc độ giảm sẽ chậm lại do mối lo thiếu hụt nguồn cung và dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong vụ thu hoạch cuối năm nay sẽ giảm khoảng 10%.

Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) ở Columbia, sản lượng cà phê Arabica 9 tháng đầu niên vụ 2022/2023 đạt 7.919 nghìn bao, giảm 14,8% so với cùng niên vụ 2021/20233; xuất khẩu đạt 7.808 nghìn bao, giam 16,8%. Bên cạnh đó, thông tin thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ người trồng Brazil thu hoạch cà phê Robusta vụ mới vào giai đoạn cuối và vụ cà phê Arabica vào thu hoạch cao điểm.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục giảm do áp lực bán hàng vụ mới từ nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Ảnh: Trần Đăng Hà

Những ngày đầu tháng 7/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa đi ngược giá thế giới. Ngày 10/7/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 700 - 900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 29/6/2023. Tại các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai giá cà phê Robusta cùng tăng 700 đồng/kg, lên mức 66.300 – 66.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng 800 đồng/kg, lên mức 66.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá tăng 900 đồng/kg, lên mức 66.700 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 6/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 140,6 nghìn tấn, trị giá 377,23 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và giảm 1,9% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 tăng 2,3% về lượng và tăng 19,6% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1 triệu tấn, trị giá 2,39 tỷ USD, giảm 3,1% về lượng, nhưng tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.683 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 5/2023 và tăng 16,9% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.374 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu thị trường cà phê Việt cũng có chút thay đổi. Tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường thành viên EU giảm so với cùng kỳ năm ngoái, gồm: Đức, Ý, Tâu Ban Nha, Bỉ. Ngược lại, xuất khẩu sang nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng từ 2 đến 3 con số, gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Angieria, Hà Lan. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bỉ giảm, nhưng xuất khẩu sang Ý, Hoa Kỳ, Nga, Angieria, Indonesia, Hà Lan tăng so với cùng kỳ năm ngoái.