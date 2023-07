Giá cà phê trong nước mất mốc 65.000 đồng/kg, tại chợ thế giới giá cà phê khiến người ta chả vui

Giá cà phê hôm nay 13/7: Sắc đỏ vẫn bao phủ trên cả hai sàn giao dịch cà phê thế giới, dân buôn chả vui

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London sụt giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 36 USD, xuống 2.534 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 22 USD, còn 2.400 USD/ tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng sụt giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 0,55 cent, xuống 157,00 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 cũng giảm thêm 0,55 cent, còn 156,45 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trước đó, theo báo cáo từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), hai mặt hàng cà phê đã tiếp tục suy yếu. Giá Arabica giảm hơn 1% khi xuất khẩu trong những ngày đầu tháng 7 tích cực hơn cùng kỳ năm trước, giúp giảm bớt lo ngại nguồn cung ở mức thấp trước đó. Giá Robusta ghi nhận mức giảm nhẹ hơn nhờ hỗ trợ từ việc xuất khẩu cà phê tháng 6 tại Việt Nam thấp hơn so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tiến độ thu hoạch cà phê diễn ra tích cực tại vùng sản xuất chính, khiến nguồn cung cà phê tại Brazil nói riêng và toàn thị trường nói chung dần được củng cố, từ đó tạo ra những tác động giảm lên diễn biến giá.

Giá cà phê Arabica nội địa của Brazil đang giảm khá sâu. Trong báo cáo cà phê hàng tuần của Cơ quan Cung ứng Mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB), giá Arabica trong tuần kết thúc ngày 7/7/2023 cao nhất là 840 Real/bao 60kg, giảm 8,7% so với tuần trước và thấp hơn 39,13% so với cùng kỳ năm trước. Giá nội địa giảm do sản lượng cà phê gia tăng trong giai đoạn thu hoạch chính, kéo theo giá Arabica giao dịch trên Sở ICE giảm theo.

Hơn nữa, số bao chờ phân loại để bổ sung vào kho dự trữ cà phê Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE mới được bổ sung thêm 2.208 bao loại 60kg khi bước sang phiên 12/7. Như vậy, tổng số bao đang chờ phân loại tại các kho của Sở ICE đạt 5.242 bao. Đây là tín hiệu cho thấy, dữ liệu tồn kho có thể tiếp tục giằng co, hoặc đi lên trong thời gian tới.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 13/07/2023 lúc 10:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 600 - 900 đồng/kg. Theo đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.700 - 65.400 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất là 64.700 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 65.100 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Cùng lúc, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.300 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch cà phê là 65.400 đồng/kg. Đây là mức giá cà phê cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi giảm 600 đồng/kg.

Thời tiết khô ráo trên các vùng trồng cà phê lớn ở miền nam Brazil đã hỗ trợ cho nông dân thu hoạch vụ mùa mới Conilon Robusta hiện đã vào giai đoạn cuối vụ và kỳ vọng sẽ sớm được cung ứng cho thị trường tiêu dùng để giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung từ các quốc gia sản xuất Robusta chính ở khu vực Đông Nam Á.

USDX sụt giảm liên tiếp, xuống đứng ở mức thấp nhất tuần cùng với báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 đã tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn dự đoán của thị trường, có thể khiến Fed bắt đầu ổn định việc tăng lãi suất khi dữ liệu lạm phát giảm tốc và “đồng bạc xanh” có khả năng tiếp tục giảm. Tỷ giá đồng Reais tăng 0,86% lên ở mức 4,8190 R$ đã không ngăn cản người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu do áp lực của vụ mùa bội thu năm nay.

Báo cáo tồn kho ICE – London hôm qua thứ tư ngày 12/7 đã giảm thêm 2.500 tấn, tức giảm 4,4% so với ngày trước đó, xuống đăng ký ở mức 54.360 tấn, cũng không thể ngăn cản xu hướng giá tiêu cực hiện hành, tiếp sau tin đồn các doanh nghiệp cà phê FDI ở Việt Nam vừa giao hàng trực tiếp cho một thương nhân cà phê quốc tế tại châu Âu 100.000 tấn Robusta (khoảng 1,67 triệu bao, bao 60 kg).



Dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 6 đã đạt hơn 140.607 tấn, thấp hơn so với ước báo ban đầu là khoảng 150 ngàn tấn nhưng cũng không mấy tác động đến xu hướng giá tiêu cực khi yếu tố tiền tệ tác động mạnh lên các thị trường hàng hóa nói chung.

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023/24 được dự báo tăng 1,6 triệu bao (5%) lên 31,3 triệu bao do thời tiết thuận lợi. Diện tích sản xuất dự kiến không thay đổi với gần 95% tổng sản lượng vẫn là cà phê Robusta. Xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam dự kiến giảm 1,5 triệu bao xuống 24,5 triệu bao dựa trên lượng tồn kho đầu vụ ở mức thấp và các quy định nhập khẩu chặt chẽ hơn của Liên minh châu Âu. USDA dự báo tồn kho cuối vụ 2023/24 của Việt Nam sẽ tăng 1 triệu bao so với vụ trước lên mức 2,7 triệu bao.

EU vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng của cà phê Việt Nam

Theo các chuyên gia, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tới đây có thể gia tăng sức ép cạnh tranh khi nguồn cung tăng lên. Bên cạnh các thị trường lớn cần đẩy mạnh xuất khẩu thì EU vẫn là thị trường quan trọng của cà phê Việt Nam.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới đã tăng từ 12,37% trong quý I/2022 lên 17,61% trong quý I/2023.

Theo Vicofa, EU là thị trường xuất khẩu quan trọng của cà phê Việt Nam. Để ổn định thị phần xuất khẩu cà phê sang EU, ngành cà phê Việt Nam phải tuân thủ quy định chống phá rừng châu Âu (EUDR). Được biết, Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá có tỉ lệ phá rừng do sản xuất cà phê rất thấp.

Theo một đánh giá của một nhà mua rất lớn ở châu Âu cho thấy tỉ lệ phá rừng để sản xuất cà phê tại Việt Nam chỉ chiếm chưa đến 0,1%, vì vậy cơ hội các sản phẩm cà phê của Việt Nam không vi phạm quy định của EU là rất lớn.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu, tháng 3/2023, EU nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 352,42 nghìn tấn, trị giá 1,63 tỷ EUR (tương đương 1,78 tỷ USD), tăng 4,6% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 giảm 10,5% về lượng và giảm 8,2% về trị giá. Tính chung quý I/2023, EU nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 4,89 tỷ EUR (tương đương 5,34 tỷ USD), giảm 4,1% về lượng, nhưng tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân: Tháng 3/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của EU từ thế giới đạt mức 4.633 EUR/tấn, tăng 0,8% so với tháng 2/2023 và tăng 2,5% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của EU từ thế giới đạt mức 4.650 EUR/tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của EU từ nhiều thị trường ngoại khối giảm, như: Việt Nam, Honduras…

Cơ cấu nguồn cung: Quý I/2023, EU nhập khẩu cà phê từ thị trường nội khối đạt 335 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 2,19 tỷ EUR (tương đương 2,39 tỷ USD), giảm 4,2% về lượng, nhưng tăng 13,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn cung cà phê nội khối cho EU gồm: Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan, Ba Lan …

Với thị trường ngoại khối EU, quý I/2023, EU nhập khẩu cà phê đạt 718 tấn, trị giá xấp xỉ 2,71 tỷ EUR (tương đương 2,95 tỷ USD), giảm 4,0% về lượng và giảm 6,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, EU giảm nhập khẩu cà phê từ các thị trường Brazil, Uganda, Columbia, nhưng tăng nhập khẩu từ Việt Nam, Honduras.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu cho biết, quý I/2023, EU nhập khẩu cà phê từ Brazil đạt 240 nghìn tấn, trị giá 904 triệu EUR (tương đương 987 triệu USD), giảm 13,9% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới giảm từ 25,44% trong quý I/2022 xuống 22,83% trong quý I/2023.

Ngược lại, EU tăng mạnh nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, tăng 36,6% về lượng và tăng 36,3% về trị giá so với quý I/2022, đạt 185 nghìn tấn, trị giá 399 triệu EUR (tương đương 435 triệu USD). Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới tăng từ 12,37% trong quý I/2022 lên 17,61% trong quý I/2023.

