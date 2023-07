Giá cà phê hôm nay 14/7: Hai sàn điều chỉnh trái chiều, cà phê trong nước vẫn giảm

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 9 USD, xuống 2.525 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 không thay đổi, vẫn ở mức 2.400 USD/ tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 0,60 cent, lên 157,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 cũng tăng 0,60 cent, lên 157,05 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 14/07/2023 lúc 10:24:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 – 200 đồng, xuống dao động trong khung 64.600 - 65.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 100 – 200 đồng, xuống dao động trong khung 64.600 - 65.300 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 64.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá cà phê ở mức 64.900 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.100 đồng/kg cà phê, giảm 200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch cà phê là 65.300 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi giảm 100 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn điều chỉnh nhẹ trên cả hai sàn giao dịch trong bối cảnh các thị trường có thêm nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ. Nổi bật là sự sụt giảm của USDX trước khả năng các chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng khả quan có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cơ sở để nâng thêm lãi suất điều hành tiền tệ tại phiên họp sắp tới.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, gọi tắc là Cecafé, báo cáo xuất khẩu cà phê các loại trong tháng 6 của nước này đã tăng 8,6% so với tháng trước nhưng lại giảm 16,6% so với cùng kỳ, kết hợp với tỷ giá đồng Reais tăng 0,6% lên ở mức 1 USD = 4,7900 R$ khiến người Brazil giảm bán cà phê xuất khẩu đã hỗ trợ thị trường giá tăng.

Báo cáo tồn kho ICE – London hôm qua ngày 13/7 đã giảm thêm 80 tấn khiến lượng tồn kho giảm liên tiếp xuống ở mức 54.270 tấn (khoảng 904.500 bao, bao 60 kg), giảm tới 12,65% so với một tuần trước đó, nhưng hầu như dữ liệu này cũng không tác động mấy đến giao dịch trên sàn do các nhà thương mại cà phê hiện hành chọn phương thức mua bán cạnh sàn hay ngoài sàn là chủ yếu.

Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil và cả thế giới báo cáo các thành viên của họ đã thu hoạch hơn 40% sản lượng vụ mùa của năm nay, tiến độ thu hoạch nhanh hơn các năm trước nhờ thời tiết khô ráo, thuận lợi đảm bảo chất lượng hạt năm nay sẽ tăng cao.

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) vừa điều chỉnh giảm sản lượng Conilon Robusta bớt 1,5% so với dự báo trước và giảm 9,5% so với năm trước, xuống ở mức 16,7 triệu bao.

Sản lượng cà phê tăng lên sẽ tạo áp lực lên thị trường giá cả

Theo báo cáo mới đây của USDA, sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2023-2024 được dự báo tăng 4,3 triệu bao (60 kg/bao), tương ứng 2,5% so với niên vụ trước lên 174,3 triệu bao.

Trong đó, sản lượng cao hơn ở Brazil và Việt Nam dự kiến sẽ bù đắp cho sự sụt giảm tại Indonesia.

Với nguồn cung bổ sung, xuất khẩu cà phê toàn cầu dự báo tăng 5,8 triệu bao lên mức kỷ lục 122,2 triệu bao, chủ yếu do các lô hàng xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu cũng dự báo ở mức kỷ lục 170,2 triệu bao trong niên vụ 2023-2024, tăng gần 2 triệu bao so với niên vụ trước; do đó tồn kho cuối kỳ dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp với 31,8 triệu bao.

Với Việt Nam, USDA dự báo, sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023-2024 được dự báo tăng 1,6 triệu bao (5%) lên 31,3 triệu bao do thời tiết thuận lợi. Diện tích sản xuất dự kiến không thay đổi với gần 95% tổng sản lượng vẫn là cà phê Robusta.

Lượng mưa dự báo cao hơn 10-20% so với mức trung bình, hỗ trợ tưới tiêu cũng như sự phát triển của cây cà phê. Người dân cũng từng bước trồng lại cây cà phê để nâng cao sản lượng.

USDA thậm chí còn lạc quan hơn khi dự đoán khả năng tổng sản lượng cà phê Việt Nam cao hơn 5-10% so với năm trước. Nông dân đang dần tái canh cây cà phê bằng các giống mới có năng suất và khả năng kháng bệnh tốt hơn. Điều này đã giúp nâng cao năng suất của vụ cà phê.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam dự kiến giảm 1,5 triệu bao xuống 24,5 triệu bao dựa trên lượng tồn kho đầu vụ ở mức thấp và các quy định nhập khẩu chặt chẽ hơn của Liên minh châu Âu.

USDA dự báo tồn kho cuối vụ 2023-2024 của Việt Nam sẽ tăng 1 triệu bao so với vụ trước lên mức 2,7 triệu bao.

Trước đó, tháng 6/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa liên tục tăng mạnh. Cuối tháng 6 đầu tháng 7, giá cà phê Robusta đã tăng 5.500 – 6.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với hồi cuối tháng 5.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng mạnh nhất 6.000 đồng/kg, lên mức 66.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng 5.700 đồng/kg, lên mức 66.800 đồng/kg; tại Gia Lai, giá tăng 5.600 đồng/kg, lên mức 66.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá tăng 5.500 đồng/ kg, lên mức 66.600 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 150.000 tấn, trị giá 392 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 2,0% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 tăng 9,1% về lượng và tăng 24,3% về trị giá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,01 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 3,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại 2022/2023 đã đạt tổng cộng 1.412.272 tấn (khoảng 23,54 triệu bao), giảm 0,16% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt 2.615 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 5/2023 và tăng 14% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.367 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.