Giá cà phê ngày 1/10: Giá cà phê tuần vẫn có xu hướng giảm

Giá cà phê hôm nay 1/10: Giảm cao nhất 200 đồng/kg trong tuần

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế giảm. Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 11/2023 giảm 7 USD, giao dịch tại 2.462 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2024 giảm 3 USD giao dịch tại 2.369 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 tiếp tục giảm thêm 1,05 Cent, giao dịch tại 146,15 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2024 giá giao dịch giảm 1,15 Cent, giao dịch tại 147,20 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng cao.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 01/10/2023 lúc 13:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 65.900 - 66.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 65.900 - 66.700 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng giảm. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận giảm 100 - 200 đồng/kg so với đầu tuần.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 65.900 đồng/kg - giảm 200 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với giá 66.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.700 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi giảm 100 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên hai sàn cùng giảm trong tháng 9 vừa qua, trong đó, Arabica mất nhiều hơn. Đồng USD sụt giảm đã giúp thị trường trong nước cân bằng. Mối lo nguồn cung sụt giảm đã giúp thị trường trong nước khá ổn định trước những biến động lên xuống của sàn London.

Phiên cuối tuần này Robusta điều chỉnh nhẹ, Arabica tiếp tục giảm sâu. Áp lực bán hàng vụ mới và dự báo thời tiết vùng trồng cà phê chính ở miền Nam Brazil có mưa thuận lợi hỗ trợ làm bông vụ mới đè nặng lên các thị trường kỳ hạn.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2023 ước giảm mạnh 35% so với nửa đầu tháng 8/2023, đạt 24.362 tấn, và so với cùng kỳ năm 2022 giảm 39%. Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 9 ước đạt 76,76 triệu USD, giảm 30,8% so với nửa đầu tháng 8/2023 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân do lượng dự trữ cà phê của Việt Nam đang rất ít, cùng với đó ước tính sản lượng cà phê năm nay có thể giảm đáng kể, chạm mức thấp nhất 4 năm trở lại đây. Điều này dẫn đến tình trạng mặc dù giá cà phê nhân ở mức cao nhưng giao dịch rất ít và hoạt động xuất khẩu cà phê ở mức hạn chế.

Nhiều tổ chức và chuyên gia ước tính, sản lượng cà phê năm nay tại Việt Nam giảm 10 - 15% do thời tiết không thuận.

Cách xử lý bệnh rỉ sắt ở lá cây cà phê

Bệnh rỉ sắt trên lá cà phê (Coffee Leaf Rust): Bệnh nấm này có tên là Hemileiavastatrix ảnh hưởng đến lá của cây cà phê. Cây cà phê đóng vai trò là vật chủ bắt buộc của CLR, vi khuẩn này phát triển và sinh sản trên bề mặt lá của cây cà phê. Nó làm suy giảm và tàn phá diện tích lá xanh làm thức ăn cho cây.

Các triệu chứng của CLR bao gồm các đốm nhỏ, hơi vàng, nhờn trên bề mặt lá phía trên, sau đó mở rộng thành các đốm tròn lớn hơn, chuyển sang màu cam sáng, sau đó là màu đỏ và cuối cùng là màu nâu với viền màu vàng.

Các vết rỉ sắt có dạng bột, màu vàng cam dưới mặt lá, sau chuyển sang màu đen. Những chiếc lá rỉ sét rụng xuống khiến những cây bị ảnh hưởng gần như trụi lá; những cây như vậy có năng suất cà phê thấp hơn đáng kể.

Cách xử lý bệnh rỉ sắt:

Có thể dùng các loại thuốc sau: Abenix 10FL (Albendazole 10%) sử dụng với nồng độ 0,25 – 0,3% ( pha 25 – 30ml thuốc vào bình 10 lít phun ướt đều toàn cây, phun làm 2 lần cách nhau 7 ngày).

Chevin 5SC (Hexaconazole 5%): Lượng dùng 1 – 2lít thuốc/ha, pha 40 – 60ml thuốc/bình 16lít nước, phun ướt đẫm tán lá cà phê. Nếu bệnh nặng phun lần 2 cách lần đầu 7 ngày.