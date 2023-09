Giá cà phê ngày 28/9: Giá cà phê lại quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 28/9: Robusta và Arabica điều chỉnh giảm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.447 USD/tấn sau khi giảm 0,37% (tương đương 9 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 149,25 US cent/pound sau khi giảm 1,06% (tương đương 1,6 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h42 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 28/09/2023 lúc 10:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay quay đầu giảm 200 đồng/kg. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.700 - 66.500 đồng/kg.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.700 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 66.100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Brazil dự kiến sẽ có mưa trong những ngày tới trên tất cả các vùng trồng cà phê, đúng lúc cây cà phê cần bổ sung độ ẩm.

Cà phê Việt Nam hiện tại đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ yếu ở những thị trường lớn như Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc… với một vị thế nhất định.

Trong bối cảnh tình hình thương mại hàng hóa thế giới nhiều biến động, nguồn cung cà phê đang tích cực trở lại do các nước tăng xuất khẩu và thị trường cà phê trong nước sắp vào vụ (trong khoảng 2 tháng nữa). Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường và có phương án kinh doanh phù hợp, dài hạn, tránh bị động và hạn chế rủi ro khi thị trường có điều chỉnh về giá.

Doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, quy chuẩn, đáp ứng các yêu cầu, quy định của nước nhập khẩu. Cùng đó, doanh nghiệp chú trọng xây dựng thương hiệu cà phê để chiếm thị phần và nhận diện của người tiêu dùng tại các thị trường trọng điểm.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần tập trung chế biến sâu, tăng giá trị gia tăng vào sản phẩm xây dựng chuỗi giá trị đảm bảo hàng nông sản Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng trên thị trường thế giới.

Bọ xít muỗi (Helopeltis sp.) hại cà phê và cách phòng trừ

Theo Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng, bọ xít muỗi có tên khoa học là Helopeltis sp. thuộc họ Miridae, bộ Hemiptera. Bọ xít gây hại nhiều trên điều, chè, ca cao, cà phê, tiêu đen, nho, ổi, xoài… Chúng tấn công ở tất cả các giai đoạn của cây trồng.

Triệu chứng gây hại: Bọ xít muỗi dùng vòi chích vào chồi non, lá non, cành non, hoa, quả non để hút nhựa cây. Trên lá non, chồi non vết chích tạo ra đốm đen làm cho lá non, đọt non bị quăn và trở nên méo mó, dị dạng sau đó bị khô từ chóp lá. Hoa bị hại bị héo khô.

Trên những vườn cà phê chè bị hại nặng, cây sinh kém, năng suất giảm rõ rệt.

Đặc điểm hình thái và sinh học:

Bọ xít trưởng thành dài 6 - 8mm, có màu nâu đỏ hay nâu đậm. Hầu hết ngực của chúng có màu đỏ nhạt hoặc đỏ nâu. Đầu thường có màu đậm hơn ngực. Râu đầu có màu tối.

Trứng bọ xít muỗi hình ovan dài, màu trắng. Trứng thường được đẻ ở những lá non, đọt non, cuống hoa, thân chồi.

Sâu non mới nở nhỏ, có màu vàng nhạt. Sâu non có 5 tuổi kéo dài 9-19 ngày. Vòng đời của bọ xít muỗi kéo dài 25-32 ngày.

Khi mới nở bọ xít non sống tập trung 2-3 con trên 1 đọt cây, lúc này các vết chích nhỏ nhưng dầy, từ tuổi 3 chúng phân tán và bắt đầu sống đơn lẻ, khi đó vết chích sẽ thưa nhưng lớn hơn.

Bọ xít muỗi phát triển mạnh vào mùa mưa khi độ ẩm không khí cao, thời gian chiếu sáng ngắn, trời âm u. Những ngày âm u không có nắng trong mùa mưa bọ xít muỗi hoạt động suốt ngày. Bọ xít muỗi cả trưởng thành và sâu non có tính giả chết, khi động phải chúng lập tức giả chết rơi xuống lẩn trốn.

Cây cà phê ra nhiều đọt non tạo điều kiện thuận lợi về dinh dưỡng để bọ xít muỗi gây hại và gia tăng mật độ.

Vườn cà phê gần bìa rừng, nhất là rừng keo; vườn cà phê trồng quá dày, rậm rạp, ít ánh sáng thường bị hại nặng.

Trong năm bọ xít muỗi có thể phát triển từ 8 - 10 lứa. Tại Lâm Đồng, BXM gây hại quanh năm nhưng tập trung chủ yếu vào các tháng mùa mưa từ tháng 4 - 11 khi trời mát, ẩm độ cao và nhất là khi cây cà phê chè ra các búp non.

Biện pháp phòng trừ:

Biện pháp canh tác:

Đảm bảo mật độ trồng thích hợp (5.000 cây/ha), không trồng cà phê quá dầy. Thường xuyên tỉa cành tạo tán thông thoáng cho vườn cà phê.

Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng và bờ lô, bụi rậm quanh ruộng nhằm hạn chế nơi cư trú của BXM.

Bón phân đầy đủ, cân đối, hạn chế bón quá nhiều đạm, tăng cường bón thêm Kali.

Biện pháp vật lý: vào đầu mùa khô thu gom tàn dư cây trồng, đốt hun khói để xua đuổi bọ xít muỗi.

Biện pháp sinh học: Bảo vệ và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên sẵn có trên vườn cà phê: kiến đen, kiến xanh, kiến vàng để hạn chế gây hại của bọ xít muỗi.

Biện pháp hóa học: Thường xuyên điều tra đồng ruộng vào thời kỳ cà phê ra đọt non, lá non để phát hiện kịp thời, phun thuốc trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày

Đảm bảo phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, phun thuốc phải đồng loạt. Phun ướt đều trên toàn bộ tán cây, phun xung quanh ruộng từ ngoài vào trong và từ bìa rừng trở vào trong đảm bảo bao vây không cho bọ xít muỗi phát tán ra xung quanh để hạn chế lây lan.

Có thể tham khảo sử dụng một số hoạt chất thuốc đã được đăng ký phòng trừ bọ xít muỗi/chè (phun xịt vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát) để phòng trừ: Alpha-cypermethrin + Chlopyrifos Ethyl (Supertac 500EC); Abamectin (Javitin 36EC, Acimetin 5EC); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL); Azadirachtin (Vineem 1500EC); Emamectin benzoate (Map Winner 5WG; Mikmire 2.0EC); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 3SL, 6SL, 10SL);

Vườn cà phê bị hại cần bổ sung phân bón để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây phục hồi.