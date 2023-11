Giá cà phê ngày 10/11: Hai sàn giảm, cà phê trong nước lại tăng "nóng" tiếp

Giá cà phê hôm nay 10/11: Cà phê trong nước tăng 500 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm phiên chiều nay. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.429 USD/tấn sau khi giảm 0,04% (tương đương 1 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12 tại New York ở mức 176,8 US cent/pound sau khi giảm 1,12% (tương đương 2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/11/2023 lúc 17:00:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 đồng, lên dao động trong khung 57.800 - 58.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 đồng, lên dao động trong khung 57.800 - 58.500 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.800 đồng/kg. Kế đến là Gia Lai và Đắk Nông với 58.400 đồng/kg. Đắk Lắk giao dịch ở mức 58.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Trước đó trong phiên sáng, tin rằng Fed đã ngừng tăng lãi suất và nguồn cung tiếp tục thiếu hụt trong ngắn hạn, dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về hai sàn cà phê phái sinh. Bất chấp nhiều cảnh báo các thị trường đã vào vùng “quá mua”, giá cà phê kỳ hạn tiếp nối đà tăng một cách vững chắc.

Chủ tịch Fed đã phát biểu một cách thận trọng rằng Fed đã sẵn sàng cho việc tăng lãi suất ngay lập tức nếu lạm phát không có dấu hiệu cải thiện hơn nữa. Điều này tuy không mới nhưng cũng khiến nhà đầu tư nản lòng, có thể khiến nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn trong phiên sáng nay.

DXY tăng thêm 0,68% ngay sau bài phát biểu không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm của Chủ tịch Fed, chứng khoán Mỹ quay đầu, nhiều sàn hàng hóa đảo chiều do đón nhận các dòng vốn đầu cơ chảy về.

Liên đoàn những người trồng cà phê quốc gia (FNC) ở Colombia đã báo cáo sản lượng cà phê trong tháng 10 đạt 1.157.000 bao, tăng 269.000 bao, tức tăng 30,29% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, FNC – Colombia cũng báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 10 đạt 906.000 bao, giảm 38.000 bao, tức giảm 4,03% so với cùng kỳ năm trước. FNC đã đặt mục tiêu xuất khẩu trong niên vụ cà phê 2023/2024 sẽ đạt 12 triệu bao sau 3 năm có kết quả xuất khẩu yếu kém vì thời tiết tệ hại khiến sản lượng của nhà sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu bị sụt giảm đáng kể.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 10 chỉ đạt 728.750 bao, giảm 14,21% so với tháng trước và giảm tới 48,80% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã góp phần cho thấy nguồn cung Robusta cho thị trường tiêu dùng trong ngắn hạn vẫn còn căng thẳng.

Mọt đục cành (Xyleborus morstatti) hại cà phê và cách phòng trừ

Đặc điểm gây hại:

Thành trùng là bọ cách cứng rất nhỏ gần bằng đầu kim găm. Con cái đen bóng, con đực nâu xám dài trung bình từ 0,9 - 1,6mm. Mọt đục lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi vượt tạo tổ để đẻ trứng làm cành, chồi khô héo và chết.

Thời điểm gây hại: Mọt thường xuất hiện vào các tháng mùa khô (tháng 1 đến tháng 6).

Thuốc phòng trừ:

Hiện nay chưa có loại thuốc nào đặc trị mọt đục cành Cà phê vì vậy biện pháp tốt nhất là cắt bỏ cành bị mọt để ngăn chặn sự lây lan hoặc là dùng thuốc phun sớm dể phòng ngừa.

Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3% (25 – 30ml thuốc + 10 lít nước).

Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,30% - 0,35%(30 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,35%(25 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25%.

Phun thuốc khi chớm xuất hiện mọt đục cành.