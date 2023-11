Giá cà phê hôm nay 7/11: Cà phê trong nước tăng cao nhất 800 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.422 USD/tấn sau khi tăng 2,11% (tương đương 50 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12 trên sàn ICE Futures US New York ở mức 173,7 US cent/pound sau khi tăng 1,64% (tương đương 2,8 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h36 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/11/2023 lúc 11:36:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 - 800 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 - 800 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.900 - 58.600 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.900 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 58.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch tại Đắk Nông với 57.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 58.600 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi tăng 500 đồng/kg.

ICO vẫn duy trì dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao trong niên vụ cà phê 2023/20214, trong khi các quỹ và đầu cơ trên các thị trường có xu hướng quay lại tăng mua.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1 giảm tất cả 11 USD, tức giảm 0,46 %, xuống 2.372 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 32 USD, tức giảm 1,36 %, còn 2.323 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York tuy cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 tăng tất cả 9,95 cent, tức tăng 6,18 %, lên 170,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 tăng 8,65 cent, tức tăng 5,39 %, lên 169,15 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Nổi bật trong tuần là quyết định vẫn giữ nguyên mức lãi suất hiện hành của các NHTW lớn trên thế giới. Diều này đã khiến DXY sụt giảm trở lại giúp cho hầu hết các tiền tệ mới nổi lấy lại giá trị, kích thích đầu cơ và các quỹ hàng hóa quay lại tăng mua. Báo cáo tồn kho ICE sụt giảm trên cả hai sàn cũng góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9 chỉ đạt tổng cộng 8,61 triệu bao, giảm 13,36% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã góp phần khiến lũy kế xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ cà phê 2022/2023 đạt tổng cộng 122,99 triệu bao, giảm hơn 5,60% so với niên vụ trước đó. ICO vẫn duy trì dự báo toàn cầu thiếu hụt 7,26 triệu bao trong niên vụ mới 2023/2024 và không chắc chắn sẽ được bù đắp trong ngắn hạn.

Mọt đục cành (Xyleborus morstatti) cây cà phê nguy hại như thế nào?

Đặc điểm gây hại:

Thành trùng là bọ cách cứng rất nhỏ gần bằng đầu kim găm. Con cái đen bóng, con đực nâu xám dài trung bình từ 0,9 - 1,6mm. Mọt đục lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi vượt tạo tổ để đẻ trứng làm cành, chồi khô héo và chết.

Thời điểm gây hại: Mọt thường xuất hiện vào các tháng mùa khô (tháng 1 đến tháng 6)

Thuốc phòng trừ:

Hiện nay chưa có loại thuốc nào đặc trị mọt đục cành cà phê vì vậy biện pháp tốt nhất là cắt bỏ cành bị mọt để ngăn chặn sự lây lan hoặc là dùng thuốc phun sớm dể phòng ngừa.

Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3% (25 – 30ml thuốc + 10 lít nước).

Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,30% - 0,35%(30 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,35%(25 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25%.

Phun thuốc khi chớm xuất hiện mọt đục cành.