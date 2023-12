Giá cà phê ngày 10/12: Suốt cả tuần, giá cà phê trong nước tăng mạnh dù 2 sàn thế giới có phiên giảm

Giá cà phê hôm nay 10/12: Thị trường cà phê có tuần đi lên

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao tháng 1 giảm 20 USD, xuống 2.569 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 15 USD, còn 2.526 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 0,35 cent, xuống 177,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0,15 cent, còn 175,50 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/12/2023 lúc 14:30:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 59.800 - 60.700 đồng/kg.

Trong tuần này, thị trường cà phê có xu hướng tăng. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận tăng 800 - 900 đồng/kg so với đầu tuần. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 59.800 đồng/kg - tăng 900 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với 60.600 đồng/kg - tăng 900 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông có giá 60.700 đồng/kg, tương ứng tăng 800 đồng/kg và 1.600 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2023, xuất khẩu cà phê của Việt đạt 80 nghìn tấn, thu về 252 triệu USD, giảm 37,9% về lượng và giảm 17,5% về giá trị so với tháng 11/2022.

Tháng 10 trước đó, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam ở mức thấp kỷ lục khi chỉ đạt 43.720 tấn, giá trị khoảng 157,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cà phê giảm mạnh 48,8% về lượng và 28% về giá trị.

Tính chung 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt xấp xỉ 1,38 triệu tấn, giá trị 3,54 tỷ USD, giảm 12,9% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu cho thấy, mặc dù lượng xuất khẩu giảm mạnh nhưng mức giảm giá trị thấp hơn là do giá xuất khẩu đang tăng cao so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam tháng 11/2023 đạt mức cao 3.148 USD/tấn, tăng 32,8% so với tháng 11/2022. Lũy kế 11 tháng năm nay, giá xuất khẩu bình quân loại hạt này của Việt Nam ước đạt mức 2.570 USD/tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng mạnh và đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp đa phần là trả nợ hợp đồng cũ.

Mặc dù giá cao, song doanh nghiệp đã vét sạch kho hàng, lượng hàng gối vụ của nước ta còn không đáng kể để xuất khẩu. Hiện, cà phê ở Tây Nguyên cũng sắp hết vụ thu hoạch, giá thu mua tiến trên mốc 60.000 đồng/kg. Mức giá này giúp nhà vườn trồng cà phê thu lãi khá.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho rằng, giá xuất khẩu cà phê tăng kéo theo giá cà phê trong nước tăng theo. Dự kiến, lượng cà phê xuất khẩu cả năm 2023 sẽ đạt khoảng 1,72 triệu tấn với giá trị hơn 4,2 tỷ USD. Đây là kỷ lục mới trong xuất khẩu cà phê nhiều năm qua.