Lần đầu tiên tổ chức Festival tôm Cà Mau 2023, du khách thỏa thích nếm các món ngon từ tôm

Lần đầu tiên tổ chức Festival tôm Cà Mau 2023

Với chủ đề “Festival tôm Cà Mau 2023 - Tự hào thương hiệu Việt”, đây là sự kiện có quy mô cấp khu vực, diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2023 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (trước đây gọi là Quảng trường trung tâm tỉnh). Chương trình khai mạc Festival sẽ diễn ra từ lúc 19 giờ, ngày 10/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và tiếp sóng trên một số Đài Phát thanh - Truyền hình của các địa phương.

Được biết, đây là lần đầu tiên Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 được tổ chức. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các ngành, địa phương, đơn vị gấp rút thực hiện, đảm bảo để sự kiện diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Sản xuất tôm khô tại HTX Sông Đầm, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau do ông Lê Minh Sang làm Giám đốc. Ảnh: An An



UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong khuôn khổ Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 sẽ có nhiều hội nghị, hội thảo, các cuộc thi, các phiên kỹ thuật chuyên đề... Trong đó, cùng trong ngày 11/12 sẽ diễn ra Hội nghị Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành tôm và Hội nghị Kết nối giao thương sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2023.

Tiếp đó, trong khuôn khổ sự kiện sẽ có các Hội thảo Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng tôm Cà Mau; Hội thảo Giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ phát triển thủy sản công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu...

Theo Ban tổ chức, Festival tôm Cà Mau sẽ khai mạc tại Quảng trường trung tâm tỉnh Cà Mau với hình thức sân khấu hóa các chương trình văn nghệ mang đậm dấu ấn, đặc trưng của vùng đất, con người Cà Mau nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trước lễ khai mạc, Cà Mau sẽ tổ chức diễu hành đường phố nhằm tôn vinh những sản vật tại địa phương.

Những năm gần đây, diện tích nuôi tôm càng xanh ở tỉnh Cà Mau ngày càng tăng, tập trung nhiều ở huyện Thới Bình. Festival tôm Cà Mau cũng là sự kiện lần đầu tiên tôn vinh con tôm và những người nuôi tôm Đất Mũi Ảnh: Chúc Ly.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban tổ chức Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023 ngày 7/12, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo: "Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023 là sự kiện lớn, theo đó từng nội dung phải có sự chuẩn bị chặt chẽ để đạt hiệu quả tốt nhất, trong đó lưu ý nhiệm vụ rất quan trọng là phải đảm bảo an ninh trật tự, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Về nguyên liệu chế biến thức ăn, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối; bếp ăn chính phục vụ trong khu vực trưng bày phải đặc biệt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động thuốc men, phương tiện, dụng cụ để đảm bảo về nhiệm vụ chăm sóc y tế cho đại biểu".

Hơn 100 diễn viên tham gia Lễ hội Diễu hành đường phố để quảng bá những sản vật địa phương như tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh, cua, ba khía,ốc len, cá bổi, mực, ong mật... Ảnh: baocamau

Đến thời điểm này đã có 140 đơn vị đăng ký tham gia với 389 gian hàng, trong đó có 223 gian hàng sản phẩm ngành tôm, chiếm hơn 70% (ngoài tỉnh 98 gian; trong tỉnh 125 gian), 156 gian hàng sản phẩm OCOP (trong và ngoài tỉnh), 10 gian hàng khác (bưu chính, viễn thông, ngân hàng...). Đã thành lập Tổ vận hành không gian trưng bày triển lãm (nhóm các sở, ngành, đơn vị có 11 người/ca trực, mỗi ngày chia làm 2 ca trực; nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp có 8 người/ca trực, mỗi ngày chia làm 3 ca trực). UBND TP Cà Mau đã bố trí, lắp đặt các điểm giữ xe, thùng rác và nhà vệ sinh công cộng phục vụ sự kiện.

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện còn có các hoạt động bên lề hấp dẫn khác như tham quan mô hình nuôi tôm tại các cơ sở, với 2 tuyến thiết kế dành riêng các tuyến cho khách tham quan và khách chuyên môn, gồm tuyến TP Cà Mau đến Thới Bình và TP. Cà Mau đến Đất Mũi, gồm: tham quan mô hình trồng lúa - tôm, tôm rừng, nuôi tôm siêu thâm canh, sản xuất cua giống; tham quan Khu du lịch sinh thái Vườn Cò Tư Sự, Khu du lịch sinh thái Sông trẹm, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau...



Tôm càng xanh trong hệ canh tác tôm – lúa mang lại thu nhập bền vững cho nhiều hộ nông dân tại các địa phương ở Cà Mau. Tôm càng xanh cũng dễ chế biến thành các món ngon như: hấp, nướng. Ảnh: Chúc Ly

Với 2 sự kiện lớn lần đầu tiên diễn ra, ngành du lịch tỉnh Cà Mau dự tính lượng du khách đến Cà Mau sẽ tăng khá mạnh, các dịch vụ sẽ phải hoạt động hết công suất. Bà Ðỗ Mộng Linh, Giám đốc Ðiều hành Nhà hàng Ẩm thực - Hải sản Cánh Buồm cho biết: “Tại sự kiện Festival Tôm, chúng tôi mang đến lễ hội ẩm thực các món ăn đang được thực khách ưa chuộng như xôi cua Cà Mau, bánh khọt vọp, bánh canh sơn hào hải vị... với nguyên liệu chế biến là con tôm càng xanh của Cà Mau, nhằm thể hiện tình yêu, lòng tự hào về sản vật trù phú của quê hương mình”.