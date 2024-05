Giá cà phê ngày 13/5: Cà phê tăng giá trở lại sau 2 tuần giảm để "dò đáy", dự báo giá thế giới tăng?

Giá cà phê ngày 13/5 tăng 1,5 triệu đồng/tấn ở thị trường nội địa

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động nhẹ.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.440 USD/tấn sau khi tăng 0,03%. Các kỳ hạn còn lại đều giảm.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 201,15 UScent/pound sau khi giảm 0,15%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 11/05/2024 lúc 19:04:07 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng trở lại trên mốc 100.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng thu mua cà phê với giá cao nhất là 101.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai điều chỉnh giá cà phê lên mức tương ứng là 100.000 đồng/kg và 100.500 đồng/kg.

Nhận định về thị trường tuần này, chuyên gia cho rằng sau 2 tuần giảm mạnh, giá cà phê đang "dò đáy". Giá cà phê tuần này tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ và sự lên xuống của đồng USD. Có thể có đợt tăng giá để cân đối lại lượng mua bán trên sàn.

Theo các chuyên gia, yếu tố khiến giá cà phê không tăng mạnh thời gian qua là do có một số đợt bán kỹ thuật trước khi nghỉ cuối tuần và cũng ảnh hưởng bởi đồng USD tăng mạnh lên. Giá cà phê cơ bản vẫn còn nhận được hỗ trợ từ thông tin lượng mưa không đủ ở Việt Nam và Brazil. Tuy nhiên người bán cũng trở lại với thị trường mỗi khi giá có những đợt tăng trở lại.

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 4/2024 của Việt Nam giảm sút tới 19,5% so với cùng kỳ năm trước, nằm ở mức 152.073 tấn.

Nguồn cung cà phê Robusta bị khan hiếm từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, là một yếu tố tăng giá trong thời gian qua. Tuy nhiên về trung hạn, có thể loại hàng Robusta sẽ có một đợt giảm sút bởi sự bán thanh lý vị thế cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam sản xuất hơn 1/3 sản lượng cà phê Robusta của thế giới . Vào tháng 12, cơ quan này dự đoán Brazil sẽ thu hoạch ít cà phê Robusta hơn trong năm nay do vấn đề khí hậu, trong khi Việt Nam sẽ xuất khẩu ít hơn do tổng nguồn cung thấp hơn so với năm ngoái.

Hạn hán năm nay ở Việt Nam có thể tiếp tục chu kỳ nguồn cung thấp, ảnh hưởng đến sản xuất năm tới. Trước đó, Hiệp hội Cà phê- cacao Việt Nam cho biết xuất khẩu có thể giảm tới 20% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 9, so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, vành đai cà phê của Việt Nam có thể bắt đầu phục hồi sau hạn hán trong tháng này và các quỹ phòng hộ đang giảm bớt đặt cược vào khả năng giá sẽ tăng thêm. Nguồn cung cà phê Arabica dồi dào hơn cũng góp phần làm dịu đà tăng giá.

Trong báo cáo mới đây, Cục Xuất nhập khẩu dự báo đà tăng của giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục diễn ra, song tốc độ sẽ chậm lại nhờ nguồn cung được bổ sung từ Brazil.