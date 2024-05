Giá cà phê ngày 14/5: Dứt đà hồi phục khi nguồn cung cà phê có dấu hiệu tăng trở lại

Giá cà phê ngày 14/5: Hai sàn giảm, cà phê trong nước cũng đi xuống

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động giảm.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.399 USD/tấn sau khi giảm 1,19%. Các kỳ hạn còn lại cũng đều giảm.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 196,05 UScent/pound sau khi giảm 2,54%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 14/05/2024 lúc 10:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/5 trong khoảng 99.000 - 100.000 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 99.000 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 100.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 100.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 100.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 99.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 99.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 99.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 99.500 đồng/kg.

Giá cà phê đầu tuần đã có một phiên giao dịch sôi nổi với mức giá tăng ngay đầu phiên, tuy nhiên sau đó đã dần rút lui và cuối cùng thúc thủ ở mức thấp do tồn kho cà phê ICE hồi phục. Tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát được báo cáo hôm thứ hai tăng lên con số cao nhất trong 13 tháng, nằm ở mức 721.723 bao. Ngoài ra, tồn kho cà phê Robusta hôm thứ hai cũng được báo cáo đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng rưỡi là 4.071 lô.

Bên cạnh thông tin tồn kho được cho là nguyên nhân gây sụt giảm ngược của phiên giao dịch qua thì cơ quan khí tượng Somar Meteorologia cũng có báo cáo hôm thứ hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil không nhận được lượng mưa hoặc bằng 0% mức trung bình lịch sử trong tuần qua, đây là tuần thứ ba liên tiếp khu vực này không nhận được lượng mưa.

Tuy nhiên, Brazil đang đi vào giai đoạn đầu mùa đông, cho nên trời sẽ trở nên khô và ít mưa hơn, đó cũng là điều bình thường trong mùa này cũng là mùa thu hoạch và có nắng ở Brazil.

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài FAS của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán rằng sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng 12,8% so với cùng kỳ lên 44,9 triệu bao do năng suất cao hơn và diện tích trồng tăng. FAS cũng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 tại Colombia, nước sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng 7,5% so với cùng kỳ lên 11,5 triệu bao.

Thị trường cà phê thực cũng bắt đầu rút lui dần trên thị trường nội địa của Brazil. Có thể sự tiến triển của vụ cà phê năm 2024 của Brazil sẽ làm giá tăng thêm, đồng thời tăng áp lực tiêu cực lên thị trường, như đã xảy ra vào đầu mùa vụ năm ngoái. Tuy nhiên, khối lượng bán hàng tốt trong những tuần gần đây, với sự tham gia tích cực của các nhà sản xuất vào thời điểm giá tăng, đã giúp giảm bớt rủi ro khi vụ mùa đến.

Đối với Robusta/conillon tại bang Espírito Santo, giá trị của nó hiện nay vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được để xuất khẩu vì vậy nó đã góp phần khiến giá cà phê Robusta tại London giảm, dẫn đến chỉ số giá trong nước giảm mạnh.

Thị trường sẽ còn tiếp tục theo dõi thời tiết tại Việt Nam và tiến độ thu hoạch ở cả Indonesia và Brazil hiện nay.