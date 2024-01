Giá cà phê ngày 15/1: Giá cà phê trong nước giảm đầu tuần

Giá cà phê hôm nay 15/1: Tiếp tục giảm tại các địa phương

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới ổn định. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 2.939 USD/tấn sau khi tăng 0,03% (tương đương 1 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 180 US cent/pound sau khi giảm 2,2% (tương đương 4,05 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h24 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 15/01/2024 lúc 13:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm đồng loạt 100 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 70.000 - 70.700 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 70.000 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk với giá 70.600 đồng/kg. Song song đó, tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 70.700 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 144 USD, tức tăng 3,11%, lên 2.939 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 87 USD, tức tăng 3,19%, lên 2.814 USD/tấn, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trong khi đó, thị trường New York có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng đan xen. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 giảm 2,80 cent, tức giảm 1,53 %, xuống 180 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 3,75 cent, tức giảm 2,07%, còn 177,35 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Trong tuần qua, DXY giảm 0,31% và các nhà quan sát tiếp tục theo dõi lượng tồn kho được ICE chứng nhận – hiện vẫn ở mức thấp – cũng như các vấn đề hậu cần và đặc biệt là thời tiết ở Brazil.

Các chuyên gia thị trường nhận định giá cà phê Arabica kỳ hạn sẽ quanh quẩn trong phạm vi 180 – 200 cent/lb trong một thời gian đáng kể nữa.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 12/1 đã giảm 1.290 tấn, tức giảm 3,75 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 33.110 tấn (khoảng 551.833 bao, bao 60 kg), mức thấp kỷ lục nhiều năm qua, đã góp phần hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn sàn London bật tăng mạnh mẽ trong tuần qua.

Được biết, hiện cà phê Việt Nam đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới. Vụ cà phê năm nay thời tiết thuận lợi, cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất, sản lượng ước tính cao hơn vụ trước. Quy luật giá cà phê đã thay đổi, đưa giá trong cả năm 2023 tăng tới 70%. Sự gián đoạn ở Biển Đỏ gây ra trì hoãn và tăng giá cước vận chuyển, khiến nông dân Việt Nam hạn chế bán ra.

Năm 2024, có nhiều thông tin trái chiều tác động đến giá cà phê toàn cầu. Quý I/2024, giá cà phê Robusta và Arabica sẽ duy trì ở mức cao do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tồn kho thấp nhất trong 12 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê thế giới sẽ chậm lại hoặc quay đầu giảm trong nửa cuối năm 2024.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ước tính tồn kho cà phê Robusta thế giới trong niên vụ 2023/24 đạt 26,5 triệu bao (loại 60kg), giảm 16,7% so với báo cáo trước đó và giảm 4% so với ước tính niên vụ 2022/23.

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) đã dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/24 sẽ tăng 5,8% so với niên vụ trước, đạt 178 triệu bao (loại 60kg), trong đó sản lượng Arabica tăng 8,7% đạt 102,2 triệu bao và Robusta tăng 2,2% đạt 75,8 triệu bao. ICO cũng dự báo tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tăng 2,2% lên 177 triệu bao trong niên vụ 2023/24. Sau hai niên vụ thâm hụt niên tiếp, cán cân cung - cầu cà phê niên vụ 2023/24 dự kiến sẽ thặng dư khoảng 1 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê từ Ấn Độ có thể tăng khoảng 10% trong năm 2024, do giá toàn cầu tăng thúc đẩy các khách hàng châu Âu tăng cường mua từ nước này.