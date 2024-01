Giá cà phê ngày 13/1: Giá cà phê vẫn đi xuống

Giá cà phê hôm nay 13/1: Thị trường trong nước giảm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 1 USD, lên 2.939 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 17 USD, xuống 2.814 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm thêm 16 USD, còn 2.738 USD/tấn,, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Trái lai, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 4,05 cent, xuống 180 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 3,65 cent, còn 177,35 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 13/01/2024 lúc 15:58:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm nhẹ 200 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 69.900 - 70.600 đồng/kg.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 69.900 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai với giá 70.500 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Nông giao dịch với mức giá cao nhất là 70.600 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tại London tiếp tục hiệu chỉnh do các quỹ và đầu cơ chốt lời ngắn hạn, sau báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 của Mỹ thấp hơn dự kiến khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên. DXY tiếp nối đà tăng khi dòng vốn đầu cơ lựa chọn làm nơi trú ẩn trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giá cà phê kỳ hạn ở New York sụt giảm trở lại do có dự báo các vùng trồng cà phê chính ở phía đông nam Brazil sắp có mưa với lượng rất đáng kể sẽ hỗ trợ tốt cho vụ mùa Arabica của năm bội thu theo chu kỳ “hai năm một” sắp tới.

Công bố mới nhất của Viện Địa Lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho thấy sản lượng của niên vụ 2023/2024 dự kiến đạt xấp xỉ 58,9 triệu bao loại 60 kg, bao gồm 40,9 triệu bao cà phê Arabica và 18 triệu bao Conilon Robusta. Tuy nhiên Hội đồng Cà phê Quốc gia (CNC) nhấn mạnh sự không chắc chắn của vụ thu hoạch khi cho rằng mưa đã quá nhiều trong thời gian quả chin đã gây khó khăn cho việc dự báo chính xác hơn.

Lo ngại nguồn cung từ châu Á càng thắt chặt hơn tiếp tục hỗ trợ giá kỳ hạn London trong ngắn hạn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đạt 207.613 tấn với trị giá hơn gần 600 triệu USD, tăng mạnh 74% về lượng và tăng 68,1% về trị giá so với tháng trước đó. Kim ngạch đạt gần 599,5 triệu USD - cao nhất trong 15 năm qua, tăng 68,1% so với tháng 11/2023 và tăng 40,8% so với tháng 12/2022.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong tháng 12/2023 tiếp tục giảm nhẹ 3,4% so với tháng trước, đạt 2.887 USD/tấn, nhưng so với cùng kỳ năm 2022 vẫn tăng mạnh 33,5%.

Tính chung trong năm 2023,, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,62 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm 2022; nhưng kim ngạch đạt mức cao kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2022.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với năm 2022.

Sản lượng giảm nhưng kim ngạch tăng là do giá xuất khẩu trong 12 tháng liên tục tăng mạnh, bình quân đạt 2.613,8 USD/tấn, tăng tới 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số các thị trường xuất khẩu, 3 thị trường lớn nhất là Đức, Italy và Nhật Bản với thị phần về kim ngạch lần lượt là 10.8%, 7.7% và 7,5%.