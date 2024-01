Giá cà phê ngày 16/1: Tình hình Biển Đỏ khiến cà phê Robusta đạt mức giá cao nhất lịch sử

Giá cà phê ngày 16/1/2024: Vượt mốc 71.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch một mình đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 48 USD, lên 2.987 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 48 USD, lên 2.862 USD/tấn, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch rất thấp dưới mức trung bình.

Trong khi đó, sàn ICE US – New York không giao dịch, do kỳ nghỉ Lễ Kỷ niệm Sinh nhật của Mục Sư Martin Luther King, đóng cửa cả ngày.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 16/01/2024 lúc 11:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng đồng loạt 600 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 70.600 - 71.300 đồng/kg.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 70.600 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với giá 71.200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Nông giao dịch với mức giá cao nhất là 71.300 đồng/kg. Thị trường Việt Nam sẽ bước vào kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán sẽ khiến nguồn cung Robusta gián đoạn.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tăng cao do tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tiếp nối đà tăng do vẫn còn nguyên mối lo thiếu hụt nguồn cung từ các nước sản xuất chính ở châu Á, khi tuyến đường hàng hải huyết mạch Á – Âu qua kênh đào Suez bị nã súng ở khu vực Biển Đỏ.

Dữ liệu báo cáo của the ICE Report Center cho thấy, ngày hôm qua thứ hai 15/1, tồn kho Robusta đã giảm thêm 1.170 tấn, tức giảm 8,92% so với cuối tuần trước, xuống ở mức 31.940 tấn (khoảng 532.333 bao, bao 60 kg) mức thấp kỷ lục mới kể từ đầu tháng 9/2023.

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đã đạt 207.613 tấn (tương đương 3.460.217 bao) tăng 74,03% so với tháng trước và tăng 5,40% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu niên vụ hiện tại 2023/2024 đạt tổng cộng 370.635 tấn, giảm 9,87% so với cùng kỳ niên vụ trước. Điều này đã góp phần thêm vào mối lo thiếu hụt nguồn cung cà phê Robusta từ châu Á.

Ở Brazil, sự chú ý tiếp tục tập trung vào điều kiện khí hậu. Hiện tại mưa đã thuận lợi hơn nhưng vẫn còn một số bất ổn liên quan đến vụ thu hoạch năm 2024. Nhiệt độ cao trong những năm gần đây dự kiến sẽ có tác động tiêu cực đến sản xuất.

Không có sự tham chiếu từ New York, thị trường Brazil đã có một ngày ổn định ở các khu vực thương mại chính của nước này.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, năm 2024, ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá cà phê Robusta sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022-2023.

“Năm 2024, có nhiều thông tin trái chiều tác động đến giá cà phê toàn cầu. Quý I/2024, giá cà phê Robusta và Arabica sẽ duy trì ở mức cao do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tồn kho thấp nhất trong 12 năm trở lại đây”, Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Với tình hình hiện tại, chỉ cần đến tháng 4 - 5/2024 là có thể tiêu thụ hết hàng. Trong năm 2023, tình hình khan hiếm hàng bắt đầu từ tháng 6, đẩy giá cà phê trong nước tăng cao.

Châu Âu gần như chỉ có thể trông vào Việt Nam để mua cà phê Robusta. Vì vậy, nhiều khả năng giá cà phê ở Việt Nam vẫn tiếp tục đà tăng trong năm 2024, thậm chí cao nhất thế giới.

Nhận định về nguồn cung thế giới, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo niên vụ 2023-2024 sản lượng cà phê Robusta toàn cầu sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp xuống còn 74,1 triệu bao so với 76,6 triệu bao của niên vụ trước và là mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây.

Đây là thông tin không mấy tích cực đối với các nhà rang xay, đặc biệt là các nhà nhập khẩu tại châu Âu. Nguyên nhân là bởi cà phê rang xay, hòa tan (chủ yếu được làm từ cà phê Robusta) đang được người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng do kinh tế toàn cầu suy giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà tăng lên.

Đây cũng là lý do xuất khẩu cà phê chế biến (cà phê rang xay và cà phê hòa tan) của Việt Nam tăng rất mạnh trong năm 2023 vừa qua.