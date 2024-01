Giá cà phê ngày 25/1/2024: Robusta trở lại đà tăng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 25 USD, lên 3.207 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 32 USD, lên 3.049 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.



Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 3,50 cent, xuống 189,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 0,80 cent, còn 186,20 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 25/01/2024 lúc 12:12:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng đồng loạt 500 đồng/kg so với hôm qua. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 73.900 - 74.600 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 73.900 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và với giá 74.400 đồng/kg. Song song đó, tỉnh Đắk Lắk đang giao dịch với mức giá 74.500 đồng/kg và tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất là 74.600 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica tiếp tục hiệu chỉnh sau dự báo thời tiết cập nhật cho biết các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brazil sắp có mưa với lượng mưa rất đáng kể, giúp làm giảm mối lo khô hạn. Dữ liệu báo cáo của ICE – New York cũng cho thấy mức tồn kho có sự bổ sung rất đáng kể.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trở lại xu hướng tăng do vẫn còn nguyên mối lo thiếu hụt nguồn cung vì sự ách tắc của tuyến hàng hải Á – Âu qua Biển Đỏ. Dữ liệu báo cáo của ICE – London cho thấy mức tồn kho tiếp tục sụt giảm. Hôm qua, thứ tư 24/1 đã giảm thêm 0,39% so với ngày trước đó, xuống ở mức 30.670 tấn. Thông tin nông dân các nước sản xuất ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục găm hàng do kỳ vọng giá London sẽ tăng cao hơn nữa khi không có sự hỗ trợ của bất kỳ nguồn cung nào.

Đồng Reais – Brazil phục hồi từ mức thấp 12 tuần sau khi tăng thêm 0,43% đưa tỷ giá lên ở mức 1 USD = 4,9320 R$, đã khuyến khích nông dân Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu, cũng khiến giá cà phê kỳ hạn tại New York sụt giảm trở lại.

Báo cáo chỉ số PMI tháng 1 (dự kiến) của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới và NHTW Trung quốc (PBoC) thông báo các biện pháp kích thích mới, có thể bơm 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 139 tỷ USD vào thị trường, đã giúp hầu hết các thị trường hồi phục lúc cuối phiên nhờ tâm trạng lo ngại rủi ro toàn cầu giảm bớt.

Chỉ số PMI là Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng. Đây là một chỉ số kinh tế được sử dụng để đo lường hoạt động trong ngành sản xuất và dịch vụ của một nền kinh tế.

Những ngày giữa tháng 01/2024, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh. Căng thẳng ở Biển Đỏ có thể tác động tiêu cực đến lạm phát và lãi suất toàn cầu. Bên cạnh đó, nhu cầu cà phê Robusta cao tác động tích cực lên giá. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn.

Theo ICO, nhu cầu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022/2023 đạt 10,4 triệu tấn, phần lớn được bù đắp từ tồn kho vụ cũ. Sự gián đoạn nguồn cung bất kỳ sẽ khiến giá cà phê tăng vọt.

Trên sàn giao dịch London, ngày19/01/2024, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2024, tháng 5/2024, tháng 7/2024 và tháng 9/2024 tăng lần lượt 4,5%, 2,4%, 1,0% và 0,6% so với ngày 10/01/2024, lên mức 3.063USD/tấn; 2.899 USD/tấn; 2.786 USD/tấn và 2.724 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giảm do yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng cà phê của Brazil. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá USD/BRL tiếp tục khuyến khích người trồng cà phê Brazil đẩymạnh bán ra.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) Brazil, xuất khẩu cà phê hạt của nước này trong tháng 12/2023 đạt 3,78 triệu bao, tăng 30,6% so với tháng 12/2022 (bao gồm 3,26 triệu bao cà phê Arabica, tăng15,2% và 526.974 bao cà phê Robusta, tăng750,1%). Lũy kế 6 tháng đầu niên vụ 2023/2024 (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024), Brazil đã xuất khẩu 22,3 triệu bao cà phê, tăng 26% so với 6 tháng đầu niên vụ 2022/2023.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/01/2024, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2024, tháng 5/2024, tháng 7/2024 và tháng 9/2024 giảm lần lượt 2,3%, 2,8%, 3,0% và 3,1% so với ngày 10/01/2024, xuống còn 179,95 Uscent/lb, 177 Uscent/lb, 176,8 Uscent/lb và 177,3 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày19/01/2024, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2024,tháng 5/2024, tháng 7/2024 và tháng 9/2024 giảm lần lượt 2,4%, 3,0%, 3,2% và 1,9% so với ngày 10/01/2024, xuống còn 222,5 Uscent/lb, 216,4 Uscent/lb, 218,35 Uscent/lb và 216,4 Uscent/lb.

Ở thị trường nội địa, giá cà phê Robusta nhân xô đã tăng 70 - 75% trong năm 2023, từ mức 40.000 đồng/kg thời điểm đầu năm lên 70.000 đồng/kg trong những ngày cuối năm. Bước sang tháng 1/2024, giá cà phê tại các tỉnh sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên tiếp tục tăng và tiến sát cột mốc lịch sử mới là gần 75.000 đồng/kg, vượt xa mức đỉnh cũ là 70.000 đồng/kg đạt được vào năm ngoái.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, việc người dân găm hàng ngay cả trong vụ thu hoạch càng góp khiến nguồn cung khan hiếm, đẩy giá nội địa tăng cao. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không mua được hàng được hàng phục vụ cho các hợp đồng giao sau. Điều đó khiến cho lượng cà phê của Việt Nam bán ra thế giới năm 2023 giảm gần 9% xuống 1,61 triệu tấn, theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).