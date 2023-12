Giá cà phê ngày 25/12: Hai sàn vẫn giảm, giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay 25/12: Duy trì ổn định

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 3.075 USD/tấn sau khi giảm 3,27% (tương đương 104 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 192,8 US cent/pound sau khi giảm 0,41% (tương đương 0,8 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h36 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 25/12/2023 lúc 12:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì ổn định. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.200 - 68.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì ổn định. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.200 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 67.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với giá 67.800 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Thông tin các vùng trồng cà phê chính của Brazil cuối tuần sẽ có mưa nhiều nơi khiến đà tăng giá cà phê bị chững lại trên cả hai sàn sau khi đã thiết lập mức cao kỷ lục.

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 12 USD, tức tăng 0,42 %, lên 2.837 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 14 USD, tức tăng 0,51 %, lên 2.766 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 3,5 cent, tức tăng 1,85 %, lên 192,80 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 3,45 cent, tức tăng 1,85 %, lên 190,25 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Nhu cầu hàng giao ngay đã hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn duy trì đà tăng. Ngoài ra các thị trường hàng hóa nói chung còn có sự hỗ trợ của các chỉ số kinh tế Mỹ có phần tích cực đã khiến nhà đầu tư phố Wall tăng cược vào khả năng Fed sẽ không nâng lãi suất USD lên thêm mà có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay từ đầu năm 2024.

Thông tin các vùng trồng cà phê chính của Brazil cuối tuần sẽ có mưa nhiều nơi đã làm đà tăng bị chững lại trên cả hai sàn sau khi đã thiết lập mức cao kỷ lục do thời tiết khô hạn ở miền nam Brazil và mối lo nguồn cung bị chậm trễ khi tuyến vận tải hàng hải Âu – Á qua kênh đào Suez bị gián đoạn.

Nổi bật trong tuần qua là báo cáo bán niên định kỳ của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh sản lượng niên vụ cà phê 2023/2024 của các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê chính trên thế giới. FAS đã ước tính sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 sẽ khoảng 174,30 triệu bao, trong khi nhu cầu toàn cầu ở mức 170,20 triệu bao, do đó toàn cầu sẽ có sự dư thừa cà phê trong niên vụ này.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) mới nhất từ thị trường cà phê Arabica ở New York cho thấy đầu cơ ngắn hạn của các Quỹ quản lý tiền đã tăng vị thế mua ròng thêm 1,11% trong tuần thương mại tính đến thứ ba, ngày 12/11 để lên đăng ký mua ròng ở 32.549 lô. Trong khi đó, đầu cơ dài hạn của các Quỹ chỉ số đã tăng vị thế mua ròng thêm 1,36%, lên đăng ký mua ròng ở 61.039 lô trong cùng ngày.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) mới nhất từ thị trường cà phê Robusta ở London cho thấy đầu cơ ngắn hạn của các Quỹ quản lý tiền đã giảm vị thế mua ròng bớt 4,02% trong cùng tuần thương mại nói trên để xuống đăng ký mua ròng ở 32.047 lô, tương đương với 5.341.167 bao. Vị thế mua ròng này rất có thể đã tăng lên sau giai đoạn thương mại tích cực hơn kể từ sau đó.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 22/12 đã tăng 660 tấn, tức tăng 1,91% so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 35.220 tấn (khoảng 587.000 bao, bao 60 kg), chủ yếu là cà phê xuất xứ từ Brazil.

Dự báo giá cà phê sẽ tăng trở lại do lo ngại nguồn cung khan hiếm. Mặc dù Việt Nam đã bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023/24, tuy nhiên tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn diễn ra, trong khi nhu cầu lớn. Nhu cầu nhập khẩu cà phê Robusta của châu Âu là rất lớn và nguồn cung cấp gần như hoàn toàn từ cà phê Robusta của Việt Nam, ít nhất là từ nay đến hết tháng 4/2024.

Hiện các địa phương sản xuất của Việt Nam đang bước vào niên vụ mới 2023/24 và đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng. Do thời tiết không thuận lợi, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023/24 được dự kiến giảm so với niên vụ 2022/2023.

Theo báo cáo của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), FAS ước tính sản lượng niên vụ 2023 - 2024 của Việt Nam sẽ giảm xuống 27,8 triệu bao từ ước tính 31,3 triệu bao hồi tháng 5/2023, do thời tiết không thuận lợi. Ước tính tồn kho gối vụ chuyển sang giảm xuống chỉ còn 390.000 bao thay vì 2,76 triệu bao như ước tính trước đó.

Còn theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, niên vụ cà phê 2023/2024 đã trải qua được 2 tháng và được dự báo tiếp tục là một niên vụ đầy khó khăn và thách thức đối với ngành cà phê thế giới. Biến đổi khí hậu với những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cà phê toàn cầu, năng suất, sản lượng và chất lượng giảm.