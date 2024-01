Giá cà phê ngày 29/1: Đà tăng chưa dừng, cà phê trong nước dần sát mốc 80.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 29/1: Thị trường tiếp đà đi lên, giá cà phê tiến dần mốc 80.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 3.269 USD/tấn sau khi tăng 0,55% (tương đương 18 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 193,85 US cent/pound sau khi tăng 3,69% (tương đương 6,9 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h12 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 29/01/2024 lúc 11:12:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay tăng 400 - 500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay tăng 400 - 500 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 76.500 - 77.400 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 76.500 đồng/kg - tăng 400 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và với giá 77.000 đồng/kg - tăng 500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk có giá là 77.100 đồng/kg và tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 77.400 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương. Hai địa phương này cùng tăng 500 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xung đột Biển Đỏ kéo dài khiến giá cước vận chuyển tăng cao và thời gian chờ tàu cập bến tăng lên đáng kể khi phải thay đổi lộ trình. Điều này có thể khiến nông dân Việt Nam tiếp tục ghim hàng chờ giá cao, từ đó tạo nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ trên thị trường.

Bên cạnh đó, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU tính đến hết ngày 25/1 ở mức 30.080 tấn, quay về mức thấp nhất kể từ năm 2014. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US cũng đã giảm thêm 3.902 bao loại 60kg, đưa tổng số bao cà phê đã chứng nhận còn 249.206 bao. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng đáp ứng đủ nguồn cung trên thị trường thời điểm hiện tại.

Bước sang năm 2024, các chuyên gia dự báo, xuất khẩu cà phê sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục mới trong năm nay, khi mặt hàng này còn nhiều dư địa để duy trì mức giá cao. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới được dự báo sẽ không giảm cho đến khoảng hết nửa đầu năm 2024 do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung cùng căng thẳng trên Biển Đỏ; giá cà phê Arabica cũng chưa thể giảm do tồn kho đạt chuẩn vẫn đang rất thấp.

Tại Việt Nam tính đến tháng 1/2024, nhiều địa phương đã gần như hoàn tất việc thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 - 2024.

Theo dự báo từ ngành nông nghiệp nhiều địa phương, mặc dù Việt Nam đã bước vào thu hoạch rộ cà phê niên vụ 2023-2024, nhưng tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn diễn ra, trong khi nhu cầu khá lớn. Thông tin ước tính còn thiếu khoảng 1,5 - 2,5 triệu bao cà phê theo hợp đồng và cần được đáp ứng từ vụ thu hoạch cà phê hiện tại xuất hiện cuối năm ngoái đã làm giá cà phê tăng vọt.

Thời điểm trước khi vụ thu hoạch bắt đầu, Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) giảm 10% so với niên vụ trước đó xuống khoảng 1,6 triệu tấn do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, diện tích trồng xen tăng, người nông dân đầu tư vào các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, cây ăn trái.

Cùng với giảm sản lượng, tồn kho vụ cũ chuyển qua vụ mới cũng ở mức thấp nhất qua các năm. Nếu như ở niên vụ 2022 - 2023, lượng tồn kho chuyển từ vụ trước đó là khoảng 160.000 tấn thì năm nay, con số này chưa bằng một nửa, khoảng 58.000 tấn.