Giá cà phê ngày 30/10: Vẫn giảm, thị trường cà phê trong nước quá lặng sóng

Giá cà phê hôm nay 30/10: Đi ngang, lặng sóng ngày đầu tuần

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm phiên đầu tuần. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.372 USD/tấn sau khi giảm 1,98% (tương đương 48 USD).

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giao tháng 12/2023 ở mức 160,95 US cent/pound sau khi giảm 0,16% (tương đương 0,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h12 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 30/10/2023 lúc 14:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang, lặng sóng. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 58.700 - 59.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang, lặng sóng. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 58.700 - 59.500 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 58.700 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và Kon Tum với 59.400 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 59.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trước đó, tính chung cả tuần qua, thị trường London có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm liên tiếp. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1 giảm tất cả 96 USD, tức giảm 3,97 %, xuống 2.383 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 67 USD, tức giảm 2,77 %, còn 2.355 USD/tấn, các mức giảm khá. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Trong khi đó, thị trường New York có 2 phiên tăng kéo dài đầu tuần và 3 phiên giảm liên tiếp sau đó. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 giảm tất cả 4,30 cent, tức giảm 2,60 %, xuống 160,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 giảm 3,90 cent, tức giảm 2,37 %, còn 160,50 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Nổi bật trong tuần là suy đoán của thị trường về khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất cao kéo dài và lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể lan rộng, các quỹ và đầu cơ vội vàng thanh lý vị thế ròng do đã “quá mua” trong hai tuần liên tiếp trước đó khiến dòng vốn đầu cơ chảy mạnh về các tài sản trú ẩn ngắn hạn, giúp giá vàng tăng vọt và giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm trở lại.

Giá cà phê suy yếu còn do thời tiết ở miền nam Brazil có những cơn mưa tốt hỗ trợ làm bông vụ mới và viễn cảnh nhu cầu yếu từ cuộc xung đột ở Trung Đông khiến nhà đầu tư tạm thời rút vốn rời khỏi hai sàn kỳ hạn.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London Chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 27/10 đã tăng 3.820 tấn, tức tăng 10,65 % so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 38.680 tấn (khoảng 661.333 bao, bao 60 kg), chủ yếu là cà phê xuất xứ từ Brazil.

Biện pháp phòng trị bệnh cháy lá cây cà phê

Bệnh cháy lá cây cà phê là một loại bệnh hại nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hạt cà phê. Vì vậy, khi chớm phát hiện bệnh, bà con nên áp dụng các biện pháp phòng trừ ngay.

Bệnh cháy lá cây cà phê ở giai đoạn cây con có thể được phòng trị bằng cách tưới nước thường xuyên cho cây nhưng không tưới quá ẩm. Cách làm này nhằm đảm bảo cung cấp đủ độ ẩm cho cây. Trồng cây con với khoảng cách thưa nhằm hạn chế bệnh lây lan khi cây trong vườn có dấu hiệu bị bệnh.

Cây cà phê bị cháy lá gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Đối với những cây bị bệnh cháy lá cà phê, bà con có thể sử dụng các loại thuốc để phun phòng trị cho cây như Monceren, ThioM, Carbendazim, Ridomil MZ Validamycin Benomyl, Topsin M, Bonanza. Ngoài ra, bà con có thể dùng các loại thuốc trên để tưới trực tiếp lên đất cho cây trồng vào giai đoạn cây con.



Đối với các vườn cây cà phê lớn bị nấm bệnh cháy lá tấn công, bà con có thể dùng các loại thuốc trên để phun thường xuyên hoặc tiêm thuốc vào cây. Bên cạnh đó, bà con cần thường xuyên loại bỏ cành, lá bị bệnh, vệ sinh vườn để hạn chế bệnh lây lan. Dọn sạch cỏ vườn bởi nấm gây bệnh cháy lá cà phê là nấm đa ký chủ nên cần việc giảm có trong vườn sẽ hạn chế nguồn bệnh lây lan rất tốt.

Bà con chú ý tạo vườn cây thông thoáng, tiến hành thu dọn cỏ dại và rác. Đồng thời, tỉa bớt các cành của cây con nằm gần mặt đất, lưu ý không ủ gốc vào mùa mưa. Phun thuốc hóa học phòng trừ bệnh lên tán cây. Dùng Trichoderma để phòng trị là một trong những phương pháp hay giúp phòng chống bệnh cháy lá cây cà phê hiệu quả.

Bệnh cháy lá cây cà phê là bệnh thường gặp, xảy ra thường xuyên ở cây cà phê. Bệnh ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cây trồng, gây thiệt hại về kinh tế đối với bà con trồng cà phê. Bệnh có thể hoàn toàn được khống chế nếu phát hiện kịp thời và áp dụng phương pháp phòng trị nhanh chóng, đúng cách.